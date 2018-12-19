全球股市熊出沒？ 花旗：18項指標僅3項示警 未入熊市

全球股市第 4 季以來陷入震盪整理，股市是否進入熊市質疑聲四起，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，從花旗集團的熊市指標來看，目前 18 項指標中，僅 3 項示警，比起 2000 年 17.5 項與 2007 年 13 項示警，以此研判，股市還沒有步入熊市之虞，2019 年多頭仍可望保有續航力。

花旗今 (19) 日舉行 2019 投資展望記者會，曾慶瑞表示，在審慎樂觀的氛圍下，明年投資標的仍是「股優於債」，建議投資人可從三大指標切入觀察，包括公債殖利率、美中貿易戰與歐洲地緣政治。

曾慶瑞表示，12 月初美國出現短期公債殖利率高於長期公債殖利率的倒掛現象，而「殖利率曲線倒掛」經常被視為是經濟衰退的先兆，但回顧歷史，從 1965 年以來，市場共出現過 7 次美國 10 年期公債與 2 年期公債利率倒掛的現象。

從歷史資料來看，從殖利率曲線出現反轉後到標普 500 指數觸頂，平均需要 8 個月的時間；而從標普 500 指數觸頂到開始衰退，平均經過 6 個月，因此從曲線出現反轉到衰退，平均費時 14 個月。



曾慶瑞認為，目前美國 10 年期公債利率較 2 年期高出 0.12%，還不至於反轉，且反轉後平均還需要 14 個月才步入衰退，因此投資人對於殖利率倒掛無須過度反應。

在美中貿易戰部分，雖然雙方進入 90 天休戰期，但華為案意味貿易戰很難善了，為全球市場投下不確定性。

曾慶瑞說，從全球主要經濟體貿易佔 GDP 比重評估，貿易僅佔美國 GDP 的 20%、中國大陸佔 34.2%，由此可見，相較於大打貿易戰的美國與中國大陸，反倒是南韓、台灣等以進出口貿易為導向的市場，以及工業、汽車、科技等產業影響最大。



在歐洲部分，雖然央行力行寬鬆政策且價格便宜，但英國脫歐、義大利債臺高築 (負債佔 GDP 比重來到 132%)，以及貿易戰波及歐洲汽車產業等，都是投資人在配置相關資產前應當思考的因素。

曾慶瑞表示，面對全球市場震盪、好壞走勢分歧，分散風險依舊是理財配置的不二法門，雖然預期 2019 年市場表現股優於債，但在低利環境下，固定收益是在市場波動時應當考慮配置的部位，投資人或可考慮布局收益較高的亞洲高收益債爭取收益，增加報酬。