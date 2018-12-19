美駐WTO大使稱中國盜竊美國技術 中方反嗆川普政府魯莽

美國駐世界貿易組織 (WTO) 大使 Dennis Shea 今 (19) 日表示，中國盜竊美國技術，令人無法接受；中國駐 WTO 大使張向晨則反擊，稱川普政府的「魯莽行徑」，是危機的根源。

WTO 舉行為期 2 天的美國貿易政策閉門檢討會議，路透社取得的內部文件顯示，美中雙方代表，言詞交鋒相當激烈。

Dennis Shea 指出，中國盜竊美國技術，並將其產品傾銷至美國，令人無法接受。

張向晨則批評，川普政府的「魯莽行徑」，是危機的根源；但中國希望，在「川習會」後，兩國能夠朝相同方向前進，尊重彼此，維持世界經濟、貿易環境穩定。

在昨日的會議中，Shea 表示，中國的「不公平競爭」行為，不僅違反 WTO 規範，也對他國企業、勞工，造成了傷害。

張向晨當時回應，美國的措施，導致關稅大幅提高，讓「沉睡數十年的單邊主義幽靈復活」。

Shea 強調，WTO 必須改革，才能生存下去，美國將致力引領這項工作。

美國總統川普自上任以來，多次表達對 WTO 的不滿，呼籲 WTO 應盡保護全球貿易公開、透明、自由化之責。

為此，歐盟與中國、印度聯手，於 11 月提出改革方案，但美國卻在 WTO 總理事會上，表達反對態度，不願支持該方案。

Shea 認為，該提案無法有效解決成員國提出的問題，也無法化解美國面臨的貿易問題。