全球主要市場已處於熊市 西、法、俄僅一步之遙

全球主要股指大多邁入熊市領域，美股三大指數進入修正區；週二 (18 日) 由於經濟衰退擔憂以及中美之間的貿易緊張局勢，瑞士信貸銀行已將其 2019 年底 S&P500 指數 2019 年目標股價從 3350 點下調至 2925 點。

由於全球主要市場已經處於熊市或接近市場，引發了對經濟增長放緩的擔憂。在過去幾個月中，投資者已從全球股市回落，以全球股市為標的的 iShares MSCI ACWI ETF 跌至 2017 年 5 月以來的最低水平。

歐亞美洲的全球主要股指進入或接近熊市

不斷增長的貿易不確定性、疲弱的經濟指標和一系列國內政治挑戰已經推動中國、韓國、土耳其、義大利、德國和墨西哥的主要股指落入熊市。

上週新的經濟數據證據表明中國經濟進一步放緩。11 月份零售額增速創 15 年來最低，而工業生產增速為近 3 年來的最低。這些數據將這些主要的亞洲市場指數進一步推向熊市領域,。

中美貿易緊張局勢不斷升級，使中國領先股指之一的上證綜合指數在 6 月份進入熊市。香港恆生指數緊隨其後，9 月突破該水平，而韓國 KOSPI 則在 10 月份達到此水平。

隨著全球經濟增長擔憂的增加，可能會有更多市場加入，西班牙、法國和俄羅斯的主要股指距熊市都不到 5%。

經濟增長放緩可能會影響美國股市，道瓊、S&P500 指數和那斯達克指數均自 2016 年 3 月以來首次進入修正區域。

S&P500 指數今年迄今平均股價走勢圖。

Leuthold 集團首席投資官 Doug Ramsey 提到：「假設我們正處於一個新的週期性熊市中，隨著其他國家股票的下跌，甚至不必做出預測就知道熊市就在那裡，而且已經發生了。」

近月由於經濟衰退擔憂以及中美之間的貿易緊張局勢，導致美股跌跌不休。在 S&P500 指數週一 (17 日) 下跌 2%，創年內最低，近 3 個月損失 12%。週二，S&P500 指數僅略高於上一交易日收盤價。

瑞士信貸美國首席股票策略師 Jonathan Golub 週二在一份報告中表示，2019 年 S&P500 目標價格從 3350 點下調至 2925 點，反映了近期的波動，而非基本背景下的變化。自 9 月下旬以來，波動性增加了一倍多，推動該指數股價下跌 13%。

關鍵行業的疲軟也打壓了投資者的信心。金融股週五 (14 日) 陷入熊市，加入了材料和能源股。由於擔心全球經濟增長放緩，銀行股下跌推動下跌。

其他經濟敏感行業，包括房屋、運輸和工業股，在 2018 年均下跌 2 位數。

DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 認為未來會有更多的痛苦，並於週一成功預測 S&P500 指數將低於 2018 年初觸及的低點。