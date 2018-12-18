又一位華爾街大佬喊話聯準會！新債王稱本周不該升息 很肯定股市跌入熊市

不但是川普和他的顧問，連華爾街大佬也開始呼籲聯準會，不要繼續升息了。

美東時間 17 日周一，繼格拉斯之後又一位被譽為「債券之王」的 DoubleLine Capital CEO Jeffrey Gundlach 接受 CNBC 採訪時表示：

「我認為他們不該這周升息。債券市場基本上在說：『聯準會無路可走，應該升息。』看看兩年、三年和五年（美債）殖利率曲線，已經平坦到了 2.7%。但問題不是聯準會不該升息，而是不改讓利率在這麼低的水平保持這麼久。」

Gundlach 說，若聯準會改變在利率上的措辭，將能穩定市場。若聯儲不升息，那是因為股市和經濟疲軟。他還說，聯準會不該進行量化寬鬆，它是一個「循環的融資計劃」。他認為，問題實際上出在美國政府的赤字上，但聯準會在這方面無能為力。到了經濟周期尾聲，赤字已經失控，過去從沒有過聯準會升息時預算赤字還在擴大的時候。

Gundlach 贊同川普本周一對聯儲升息的批評，稱預算赤字擴大通常是響應衰退，這是刺激經濟走出衰退的方法，但美國卻把它用作保持經濟復甦的最後一搏。

本周一美股盤前，川普發推文稱，在美元非常強勁、幾乎沒有通膨，外部世界一片混亂，巴黎暴亂的情況下，聯準會卻正在考慮升息，這是「難以置信的」。享受勝利吧！自聯準會年內第三次升息以來，這是川普第十一次批評聯儲，距本周聯儲會議約一周內，他已三次點名聯儲。

在川普發推後，美股早盤時段，白宮貿易顧問納瓦羅表示，聯準會本周三不該決定升息，這不是因為經濟增長在放緩，而是因為美國經濟是在幾乎沒有任何通膨的情況下強勁增長的。他還說，現在唯一證明聯準會升息的觀點是，他們要發揮獨立性。

大佬呼籲聯準會中止升息

納瓦羅提到了周一稍早華爾街日報發布的一篇大佬署名評論文章。這篇受到熱議的文章也認為，聯準會現在應該中止升息和流動性。

這篇文章的作者是曾為索羅斯管理量子基金、幫助其做空英鎊的億萬富翁對沖基金經理 Stanley Druckenmiller，以及前聯準會理事、一度被認為是聯準會主席熱門競爭人選的 Kevin Warsh。

文章認為，升息和縮減負債表規模（縮表）是當下只能二選一的政策。對聯準會來說，「目前」（for now）應該停止更高的利率結合更趨緊的流動性，而且現在也不適合執行鷹派的貨幣政策。文章稱：

更為鷹派的時機是在這十年內早些時候。我們認為，現在美國經濟的強勁可以維持到明年，但如果來一次重大的政策失誤，經濟就會「生病」。

看空美股

本周一 Gundlach 說，他很肯定目前股市處於熊市，標普 500 指數將跌破 2018 年初觸及的低點。投資者正處於美國熊市周期的「第一下行階段」。

他預計，2019 年將是一個資本保全市場。美國公債殖利率因供應以及需求的不足而走高，這將對風險市場構成挑戰。核心通膨將走高。被動投資達到「狂熱狀態」，將加劇市場問題。他說，他個人最強烈的建議是，不要投資美國的被動型股票基金。

上周二 Gundlach 就表達了看空美股的觀點，甚至直言，聯準會在美國赤字占 GDP 比例上升時升息是開啟了「自殺」模式。他在 DoubleLine Capital 舉行的網路直播中預計，美國股票市場肯定會崩潰，將趕超世界其他地區，並跌破 2018 年 2 月的低點，甚至更低。他認為，今年美股下跌與聯準會縮表有關。

Gundlach 還指出，如果殖利率曲線趨於平緩，即使利率上升，銀行也不會表現出來。而較高的利率將導致貸款的減少，這反過來又會損害金融利潤。

本周一 Gundlach 表態當天，美股延續上周五跌勢，低開低走，早盤跌幅雖曾有所收窄，但午盤跌幅重又擴大，道指再度跌超 300 點。