川普發布推文抨擊Fed 梅努欽受傷更重

分析師說，川普總統抨擊聯準會 (Fed)，不只讓美國央行更難做事，連財政部長梅努欽也感到壓力重重。

梅努欽被認為是引薦鮑爾團隊進入 Fed 的政府官員，他並宣稱川普總統將會喜歡這個團隊。如今，川普似乎並不滿意 Fed 的表現。

川普週一在推特網站上，對 Fed 進行了週三利率決議前的最後一次心戰喊話，他說想到本週要升息，簡直不可思議。

白宮貿易顧問那法若 (Peter Navarro)-- 在貿易問題上，被認為是梅努欽的死對頭 -- 週一在電視上，也呼應了他的老板對 Fed 的抨擊。

設立於華盛頓的 Capital Alpha 合夥公司分析師卡茲 (Ian Katz) 表示，目前的情況讓財政部長梅努欽成了焦點。

「梅努欽是政府中，最該為鮑爾，股市與經濟負責的人，」卡茲補充說。如果川普要找代罪羔羊，梅努欽是首選目標。

川普對梅努欽不滿的臆測，於 11 月在華爾街日報上首度浮上檯面。該報導說，川普將任命鮑爾與近來的股市大跌，歸咎給了梅努欽。

在華爾街日報消息刊出後，川普發布推文說，他對梅努欽的表現，極為滿意，也引以為傲。他並說，報導引述的都是假消息。

梅努欽也在 CNBC 電視台駁斥了華爾街日報的報導。他說，川普對鮑爾的一篇演說感到高興。在這次演說中，鮑爾形容利率僅略低於中性水準。市場認為鮑爾的談話屬鴿派，顯示升息速度將放緩。

但一位熟悉政府觀點的源息人士認為，川普今早的推文，與支持梅努欽並無關連。

他說川普早早表明了對於升息的觀點，也表明了他是否支持梅努欽及他的工作表現。