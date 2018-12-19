有機構開始潑冷水了：不要指望鮑爾看跌期權

在過去，每當市場出現嚴重震盪，聯準會通常會出面表達「呵護」之情，這也被華爾街視為保護市場的聯準會看跌期權。如今伴隨著美股的持續下行，這種期待又一次成為關注焦點。然而在野村看來，投資者最好還是不要有所指望。

野村策略師 Kevin Gaynor 及 Sam Bonney 在最新報告中指出，從當前全球經濟狀況來看，目前並不認為全面的經濟衰退會很快爆發。但是從美國樓市的表現以及 12 月經濟景氣指標來看，美國經濟有從高位下滑的跡象。

野村認為，對於靠數據來決策的聯準會而言，如果他們對於經濟放緩的預期得到確認，那麼就意味著數據支持他們對升息按下暫停鍵。

不過，現在如果央行看跌期權問世，就意味著決策者還是在照顧投資者賺錢能力。然而從各國央行自身情況來看，他們自己連應對未來經濟調整的彈藥都沒有了。

報告寫到：

我們一直強調的一個關鍵議題是，全球決策者在應對增長風險時，都缺少相應的工具（不管是政府還是央行）。

因而野村判斷，「在本周的會議上，聯準會不太可能提供市場一直期待的『看跌期權』。」

10 月至今，美國經歷了數次大幅下跌，標普 500 指數跌幅約 13%。全球各類資產價格也朝着下跌的方向共振，投研公司 Gavekal Research 近日指出，從 1 月的高點算起，截至目前所有資產類別都跑輸美元現金。其中 MSCI 新興市場指數跌幅最大，接近 20%。

股市下跌也讓市場更加期待「聯準會看跌期權」的出台。自葛林斯潘上任聯準會主席以來，1987 年的股市暴跌讓「聯準會看跌期權」正式登上歷史舞台。每當股市下跌近 20% 後，聯準會往往會通過貨幣政策來表達對市場的「呵護」。

但是當前，聯準會並未表露出對升息的遲疑，這也使得市場逐漸陷入分化。聯準會將於本周召開本年度最後一次 FOMC 貨幣政策會議，並於北京時間周四凌晨 3:00 公布利率決議與政策聲明，凌晨 3:30 聯準會主席鮑威爾將召開新聞發布會。

屆時聯準會將進行年內第四次升息已是幾無懸念，一個被濃重的鴿派預期所裹挾的市場一旦遇上了稍微鷹派的聯準會，一場踩踏或不可避免。

野村證券固定收益策略主管 George Goncalves 也表示，市場對聯準會的要求太高了，他們期待聯準會化身一個身披閃亮盔甲的勇士，差不多結束升息，或是至少釋放暫停升息的信號，「但我認為，這種期待還為時過早。」