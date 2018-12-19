40年經驗證明：美股這麼跌 聯準會確實不太敢升息

上周五，美股三大指數自 2016 年 3 月以來首次集體收跌陷入技術位盤整區間。本周一，美股再暴跌，道指一度跌超 600 點。

在美股暴跌之際，台北時間 12 月 20 日本周四凌晨，聯準會將公布最新利率決議。彭博調查的 89 位經濟學家中，除了兩位之外，其他人都預計將會升息。

歷史數據顯示，自 1980 年以來，聯準會升息幾乎總是在美股上漲之際，76 次升息中僅有兩次例外。平均而言，標普 500 指數在升息前 3 個月、6 個月和 12 個月的漲幅分別是 4.1%、6.9% 和 11%。1970 年代是個例外，當時為了遏制高達 7% 的通膨率，聯準會無視市場動盪而決定升息。

假如聯準會這次真如廣泛預期的那樣升息，這將是 1994 年以來他們首次在股市下跌的情況下選擇收緊貨幣政策。目前，按照過去 3 個月、6 個月和 12 個月的時間段衡量，標普 500 指數均指向下跌。自 1980 年以來的，76 次升息中僅有兩次發生在美股下跌之際。

金融市場與經濟一直有著不同步現象，放在這個例子裡看，雖然標普 500 指數成份股中有一半處於熊市，但一些經濟數據仍然強勁，支持看漲股市的觀點。

正如彭博社援引 Gluskin Sheff + Associates Inc. 的首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 表示，「聯準會陷入了一個有趣的兩難境地，金融市場在告訴他們『真的夠了』，但經濟數據暗示進一步收緊政策仍然適宜。」

因此，投資者密切關注聯準會關於金融或市場穩定的評論，以尋找升息線索。

聯準會最近一次公布聯儲內部對未來利率的預期是在今年 9 月會後宣布升息時。當時公布的點陣圖顯示，多數聯儲官員仍預計，2018 年、2019 年和 2020 年分別合計升息四次、三次和一次。市場基本預計，本周二到周三聯準會會議決定升息已是「板上釘釘」。

芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，目前美國聯邦基金利率期貨交易市場預計，本周聯準會升息的機率為 78.4%，高於一日前的 75.8%，一個月前預計機率不到 70%。

不過，隨著近幾個月市場動盪加劇，一些分析人士已經開始懷疑聯準會會改變的升息步調。有分析指出，市場似乎正在動用獨特的力量，逼迫聯準會儘早「投降」。摩根士丹利的經濟學家預計，明年聯準會只會升息兩次。

而且，包括聯準會主席鮑威爾在內，近期一些聯準會高官的表態已經相比兩個多月前出現變化。比如，鮑威爾 11 月 28 日講話指出，美國經濟前景穩固，利率「略低於」（just below）中性區間。將近兩個月前，他還說，「當前可能距離中性利率還有一段長路（a long way）」。

川普也多次抨擊聯準會，希望其不要升息。自聯準會年內第三次升息以來，川普已經至少十二次批評聯儲，距本周聯儲會議約一周內，他又已四次點名聯準會。僅今天和昨天，川普兩次呼籲聯準會暫緩升息，呼籲聯準會不要再次犯錯，不要讓本已流動性匱乏的市場繼續惡化。