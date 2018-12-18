IEA：煤炭需求在2023年前仍然保持基本穩定

國際能源署 (International Energy Agency) 的數據顯示，經過 2 年下滑後，煤炭消費量正在擴大，但礦業公司仍將再度否面臨成長遲緩。

在最新的年度報告中，IEA 預測未來 5 年全球煤炭需求將保持基本穩定，2017 年至 2023 年間微幅成長 1%。煤炭停滯的原因與近幾年相比沒有變化：發達國家正在放棄化石燃料，而印度和其他新興經濟體正在轉向煤炭，以迅速擴大發電量。

IEA 指出，「越來越多國家將排除燃煤發電視為關鍵的氣候政策目標。但在其他國家，煤炭仍然是首選的電力來源，並被認為是豐富和廉價的。」

燃煤用於發電和煉鋼等工業用途是導致全球暖化的主要原因。

IEA 執行主任 Fatih Birol 在報告中說，「化石燃料仍將與我們長相左右很長一段時間。」「這就是為什麼解決長期氣候目標和解決空氣污染的緊急健康影響的唯一方法，同時確保全世界更多的人能夠獲得能源，都將需要強有力的政策與創新技術相互結合。」

IEA 預估 2023 年全球消耗的煤當量超過 54 億噸。依這個水平上，煤炭將提供全球 25% 的 25％，低於今天的 27%。該機構認為廉價、清潔燃燒的天然氣和再生能源繼續侵蝕煤炭在全球能源結構中的比率。

全球最大的煤炭市場中國的消費量下降，將成為未來幾年煤炭的主要逆風。IEA 預測，到 2023 年，中國的煤炭消費量每年將下降約 0.5%。

這是因為中國正努力推動改善空氣質量的政策，以及正在從消耗能源的工業巨頭向服務型經濟轉型。IEA 預計 2020 年中國燃煤發電的成長將達到頂峰。

與此同時，IEA 認為，在 2023 年前，印度對煤炭的需求每年成長 4%。這比過去 10 年的平均成長率超過 6% 有所下降。然而，到 2023 年，印度對煤炭的需求將增加 1.5 億噸煤當量，這意味著該國將佔煤炭消費量的最大絕對成長。

煤炭需求成長速度最快地區將是東南亞，菲律賓和越南等國正在建設新的燃煤發電廠以支持經濟發展。IEA 預測，到 2023 年，該地區預計將成長 5.7%。

在美國和歐洲，隨著發達經濟體繼續關閉燃煤電廠以支持天然氣和再生能源，煤炭需求每年下降超過 2%。

煤炭推動航運業 （圖: AFP）

需求增加和供應緊張推高了煤炭價格，支持了化石燃料的強勁海運貿易。自 2017 年以來，中國的進口一直在復甦，去年巴西、南韓和馬來西亞等大型進口商的航運量創歷史新高。

IEA 預計 2018 年煤炭貿易將擴大，但預計未來幾年煤炭貿易將下降。估計到 2023 年，航運量將達到 7.82 億噸煤當量，大致與去年的水平相當。

然而，IEA 表示，較高的價格不會導致對新礦的投資。這主要是因為地方政府反對和應對氣候變化的政策對未來需求產生了不確定性。最近一些重要礦企破產也使許多投資人持觀望態度。

IEA 表示，「發達經濟體的銀行、保險公司、對沖基金、公用事業和其他營運商正在退出煤炭業務。」「在全球許多地方，越來越多反對煤炭項目開發，為投資人提供了強大的抑制作用。」