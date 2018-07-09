環保難擋經濟需求 煤炭仍是東南亞依賴的動力來源

隨著環保意識抬頭，亞洲地區反對使用燃煤的公眾聲浪與日俱增。泰國宋卡府和喀比省的地方人士抗議，阻止了燃煤電廠的專案進行，而在緬甸孟邦，當地民眾強烈抗議下也阻止了 28 億美元的建廠計畫。即便如此，亞洲煤炭能源需求仍在不斷增長。

印尼二大煤礦公司 Tambang Batubara Bukit Asam 和 Adaro Energy 仍為東南亞國家的 6500 萬人提供煤電。

據煤礦公司 Adaro Energy 第一季財報數據顯示，淨利年增率高達 45%，來到 4.83 億美元，而 Tambang Batubara Bukit Asam 第一季財報淨利年增率更是高達 123%，報 3.25 億美元；煤炭價格上漲是該兩家公司獲利大增之原因，而且 Bukit Asam 與 Adaro 都希望持續收購新的煤礦場。

亞洲煤炭現貨價 圖片來源：nikkei

據消息其他印尼公司也表達相同的意願，ABM Investama 已投入 5 億美元收購新礦區；印尼國家電力公司 (PT PLN) 正在蘇門答臘與加里曼丹取得 8 個礦區。

此外，中國銀行是推動煤炭產業的主要亞洲金融機構。根據美國舊金山的雨林行動網 (Rainforest Action Network) 的資料顯示，中國建設銀行是 2015 年至 2017 年間最大煤炭開採的投資銀行，接著是中國銀行、中國工商銀行和中國農業銀行等其他中國銀行。

據英國石油公司稱，2017 年全球煤炭產量較 2015 年下降 2.4%，但亞太地區煤炭需求增長，佔全球煤炭消費量近 7 成 5，全球煤炭消費在 2017 年僅下降了 0.8%。印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等 5 個東南亞國家的燃煤消費量，在 2016-2017 年的兩年內暴增 10.4%，而印度則增長了 7.2%。

回顧 2015 年，全球有 196 個國家 / 地區簽署了《巴黎氣候協議》，提倡全球停止燒煤以減碳，協議升降溫不超過正負 2 度 C，對比今日礦場開採與購買煤炭的高度需求，目前煤炭的蓬勃發展絕非環保人士所樂見。

Wood Mackenzie 分析師表示，對於東南亞的新興國家而言，撇開氣候協議不談，低廉可負擔的煤電可以提供這些國家近 15 年的供電量，也是根本上推動當地煤炭市場蓬勃發展的主因。

這和 Adaro 執行長的言論不謀而合，煤炭有其長期的需求，煤炭大宗商品受到東南亞、印度、中國甚至國際經濟合作發展組織 (OECD) 發展中國家的強烈支持，因為這些國家仍仰賴煤炭發電。儘管可再生能源推動，但由於煤電的可負擔性和豐富當地儲量，動力煤將仍是這些國家的能源首選。

相較於中國等金融機構，巴黎氣候協議對西方國家的約束力有一定程度的影響，2017 年 12 月，法國保險集團 AXA 就曾表示，他們從 2015 年開始就將撤資 5 億歐元的煤炭投資，目前已達到 24 億歐元。英國的匯豐銀行也成為最新的「避煤」銀行，在 4 月 (2018 年) 宣布將停止為煤電工廠提供融資。