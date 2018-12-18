能源盤後─WTI跌破50美元 全球供需基本盤引發「未見底」情緒

WTI 石油週一 (17 日) 在 14 個月內首次收於每桶 50 美元以下，這表明全球增長擔憂正在掩蓋主要生產商近期削減供應的努力。

布蘭特原油期貨收低 1.48 美元，或 2.46% 至每桶 58.80 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.98 美元，或 3.87% 至每桶 49.22 美元。

美國汽油期貨價格收低 2.47% 至每加侖 1.399 美元。

天然氣收低 0.288 美元，或 7.53% 至每一千立方英尺 3.539 美元。

分析師稱，優於預期的產量數據在本季度早些時候，使價格開始出現波動。同時，需求擔憂也導致最近的下跌。來自中國和歐洲的溫和經濟數據讓一些投資人支持全球經濟放緩的觀點，而這可能會降低一系列商品的消費。

一些貿易商表示，雖然本月初石油輸出國組織 OPEC 及其盟國 OPEC+ 決定抑制產量，但似乎市場還未有「見底」的感覺，引發不看漲趨勢。包括銅在內的大宗商品及股票證券等周一也下跌。

最近幾週，穩定的庫存也引發了供過於求的擔憂，美國也在今年超越俄羅斯成為全球最大的生產國。全球石油庫存正在增加，10 月份經濟合作與發展組織國家 OECD 的商業庫存增加 570 萬桶至 28.72 億桶。自 3 月份以來，石油庫存首次超過 5 年平均水平，使 OPEC+ 同意削減 120 萬桶 / 日的產量。

EIA 月度鑚井生產力報告

美國能源情報署 EIA 週一晚間公布的月度鑽井生產力報告稱，2019 年 1 月份，7 個主要頁岩產區的產量將從一個月前上升至創紀錄的 820 萬桶 / 日。一些分析師表示，預計從 12 月起每天增加 134000 桶，這是近幾個月來的加速，凸顯了美國產量的強勢。

根據商品期貨交易委員會 CFTC 的數據，對沖基金和其他投機性投資者已經變得謹慎，在過去 14 周中有 13 週降低了對美國原油價格上漲的淨押注，也是自 2016 年 8 月以來的最低水平。分析師稱，對布蘭特原油的投機興趣也不溫不火，導致盤中波動不大。

2018 年 (至今) 石油發掘量排名

圭亞那 Guyana、俄羅斯、和美國為 2018 年目前發掘石油量最多的國家。從 2014 年至 2018 年，石油探索資金支出降低了約 61%，但業界認為 2019 年有望再次攀升。