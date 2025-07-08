鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 14:20

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川普政府的一份報告指出，由於人工智慧推動電力需求激增，美國到 2030 年可能出現大規模停電的情況。這份報告被視為可能促成更廣泛干預措施、以防止燃煤電廠提前關閉的前兆。

煤炭業要復甦了？美能源部警告5年內停電次數大增100%。(圖:shutterstock)

能源部的報告，將預期的電力短缺歸咎於燃煤與天然氣電廠的關閉，以及對再生能源的過度依賴。這份分析是應白宮加強電網可靠性與安全性的行政命令而出，提出一套方法來識別易發生停電的地區，以便進行「聯邦層級的可靠性干預」。

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能源部在報告中表示，如果按計畫關閉的發電廠繼續進行，而沒有新建機組替代，5 年內停電次數可能會增加 100 %。「繼續保持目前的狀態將損害美國的經濟成長、國家安全以及在新興技術領域的領導地位。」

該報告支持川普總統支持煤炭、反對再生能源的能源生產方針，稱風能和太陽能不可靠，是「歷屆政府激進綠色議程」的一部分。同時，美國能源部一直在動用緊急權力延長煤炭和其他電廠的壽命，理由是擔心電力短缺，因為為人工智慧模型提供動力的資料中心需要更多電力供應。

該報告發布之際，能源部也正在動用緊急權力，延長燃煤及其他電廠的運作壽命，理由是人工智慧模型所依賴的資料中心對電力需求大增，恐導致供電短缺。

能源部長克里斯・賴特（Chris Wright）在聲明中表示：「如果我們要確保電力不中斷、在 AI 競賽中獲勝，並防止電價飆升，美國就必須全面釋放本國能源潛力。」

能源部指出，這份分析有助於指導是否動用《聯邦電力法》下的緊急權力，以強制要求燃煤與天然氣電廠持續運作。目前政府已援引該權力，挽救兩座原訂關閉的電廠。在川普第一任期內，官員也曾考慮動用類似權限來阻止陷入困境的燃煤電廠關閉，但最終未付諸行動。

這份報告發布之際，正值川普提出 3.4 兆美元的財政預算案，該方案大幅削弱美國向潔淨能源轉型的進程，因為其中逐步取消了對風力與太陽能設施的稅收抵免。根據美國能源資訊署的資料，原本可再生能源預計將在未來幾年成為主要電力來源，其中僅公用規模的太陽能在 2024 年就占美國新增發電容量的 61%，約為 30 吉瓦。

太陽能原本預期將持續擴張，因其是美國國內最便宜的發電來源，加上可儲存多餘電力並於夜間釋放的電池技術已進入主流市場，且其建設速度比天然氣發電廠或核能反應爐都更快。

自然資源保護委員會電力部門常務董事基特・甘迺迪表示，「能源部才剛在國會共和黨廢除潔淨能源稅收抵免幾天後，就對電網可靠性發出警告，這真是諷刺。」

他進一步指出，「發展潔淨能源將使美國電網更強健、更可靠、更具韌性，同時也能替消費者省下電費。反而去拯救那些老舊、污染嚴重的化石燃料電廠，只會帶來更高的成本和更不可靠的電力系統。」