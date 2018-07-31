中國煤炭好日子要沒了？分析師：今年價格再跌5%

近來中國煤炭的好日子可能快過完了，受到天熱帶動空調使用，一度讓中國煤碳需求暢旺。不過，隨著煤礦檢查結束、水電供應增加等原因，煤價開始轉而走跌，更有分析師預估，煤炭價格今年將下跌 5%。

外電報導，5、6 月熱浪正盛時，曾帶動煤炭價格向上逼近人民幣 700 元，中國官方更一度發出今年恐缺電的警告。國家能源局發展規劃司司長李福龍表示，盛夏期間由於降溫負荷上升，用電又要走高，煤炭消費同步增加。

不過，隨著煤礦檢查結束、港口庫存成長、水電供應增加等原因，對煤炭需求也跟著回落，摩根士丹利和大和證券集團預估，煤價將將進一步回跌，基準現貨價格創三個月來首度走跌，鄭州商品交易所的煤炭期貨更創今年 5 月來首度跌破每噸人民幣 600 元價位。

7 月以來，煤炭現貨與期貨價格同步走跌 (圖自彭博)

摩根士丹利最新報告指出，中國各地的強降雨導致煤價下跌，一來降雨降低了氣溫，也增加水力發電量。分析師 Simon HY Lee 等人預計，煤炭價格今年將下跌 5%。

大和資本則強調，目前的格低於預期傳統旺季需求，將中國神華 (601088-CN) 的目標價下調 19%，並將股票評等從「優於大盤」下調至「持有」。分析師 Dennis Ip 等人在研報中寫道，港口和發電廠有充足庫存。

中國煤炭市場網站副總經理李學剛日前指出，下半年價格可能會跌至人民幣 570 元以下，這是政府的目標。部分原因是由於官方在 5 月宣布了一系列措施，以降低價格，包括提高運輸能力和提高高效礦山的產量。分析師預估，8 月煤炭價格不會出現大幅上漲，更預計 9-10 月的低需求季節，煤價可能出現更大規模下探。