美國政府快要因為一堵牆而關門了 金融市場會怎麼走？

在聖誕節前夕，美國聯邦政府再次面臨關門停擺的窘境。

在民主黨不贊成總統要花 50 億美元建邊境牆的情況下，彭博援引一位熟悉白宮計劃的人士稱，川普傾向於不支持 1-2 周的權宜支出法案。

川普與民主黨之間的談判目前處於僵持狀態。如果 12 月 21 日的周五午夜前得不到解決，大約四分之一的聯邦政府機構將馬上沒有資金用於運轉，包括內政部、財政部等。也就是說，美國政府眼看着就要因為一堵牆而關門了。

最重要的是，一旦聯邦政府關門，將對金融市場造成什麼影響。

目前很多分析都認為，聯邦政府關門很常見。IG 集團稱，如果歷史依然具有參考性，那麼這次關門對金融市場的影響可能不會很大，因為黨派爭辯的僵局往往是短暫的，市場更有可能受到近期股市整體下滑的影響。

上世紀 90 年代關門的時候，美國股市非但沒跌，反而還漲了。2013 年歐巴馬主政時期，華爾街無視政府關門，股市漲了 3%。

Adams Funds 首席執行官 Mark Stoeckle 表示，華爾街可以避開華盛頓僵局，因為它並不總是直接影響投資者。這只是來自華盛頓的日益高漲的噪音的一部分，投資者應忽視他們。

瑞銀（UBS）分析師彼得 · 哈恩（Peter Hahn）分析稱:

好消息是，市場已經將大部分政府關門的預期計入了資產價格，因此，當關門真正到來的時候，它對市場的衝擊力度應會顯著降低。

在 12 個撥款賬單中，目前已經有 5 張獲得批准，其在可支配支出中占比為 75%，因此，只有 25% 的可支配支出仍處於風險之中。即使所有可支配開支都處於風險之中，我們也仍將需要看到政府長期關閉才會對經濟造成實質性的影響。

話雖如此，理解價格行為中經常發生的事情還是有用的，即使為了減弱這種趨勢市場犯了錯。

從 1976 年以來，聯邦政府出現了 19 次關門（下圖），瑞銀回顧了股市、利率、公債殖利率曲線和美元在不同時間窗口內的走勢，還計算了以往歷次政府關門一個月之內的市場最大波動，以明確波動性的運動方向。

彼得 · 哈恩發現，根據歷史經驗，每當政府關門，美元通常走弱，公債殖利率曲線會變陡峭，這兩個價格走勢是最常出現的，機率在 60% 左右。