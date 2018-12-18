美股慘跌的新隱憂：市場已沒有空頭

美國財經部落格《Zerohedge》指出，在聯準會的幫助下，標普 500 指數從 2009 年金融海嘯低點，開始連續穩定上漲近 10 年，賣空美股的投資者，因此一再遭受打擊，導致在過去 10 年牛市中，並未存在太多放空者，而這將成為近期美股遭拋售的問題之一。

傳統上來說，當股市下跌，空頭人士會進行空單回補，因此將為股市加速下跌踩下「剎車」，然而當市場上本來不存在空頭者時，就算股價崩盤，也沒有空單可以回補。

標普 500 指數在近日再度受挫，並朝著史上第 2 差的 12 月表現前進，許多投資者在猜想，空頭者何時才會進行空單回補，以阻止更強勁的拋售潮來襲。

然而，那些期望既有空頭進行空單回補，拋售不再加劇的人將感到失望，德意志銀行的策略師 Parag Thatte 指出，如下圖所示，股票和 ETF 的空單餘額，仍處於 2010 年以來的低水平。

股票和 ETF 的空單佔標普 500 指數市值比例

對多頭者而言，另一個壞消息為，此時若新的空頭者進入市場，建立新的空單持倉，將使情況變得更糟糕，使得市場下行速度更為強勁。



唯一的好消息是，由於有些空單已進行回補，近幾週多單 / 空頭比值的槓桿率大幅下跌，而很多對沖基金已經在年底前被迫平倉，因此這種被迫拋售的情況，在年底前應該不會加劇。