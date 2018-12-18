美參議院: Instagram是俄羅斯網路水軍操縱選民「最有效平台」

據美國參議院情報委員會的一份報告顯示，在 2016 年美國總統大選中俄羅斯試圖傳播誤導資訊來誤導操縱選民，而臉書 (FB-US) 旗下的 Instagram 為這樣的操縱提供了最大的效益，比先前認知的來要嚴重得多，甚至可能繼續成為 2020 年選舉中的重要影響工具。

網路安全研究公司 New Knowledge、哥倫比亞大學和 Canfield Research LLC 的研究人員合作，審查了推特 (TWTR-US)、臉書和谷歌 (GOOGL-US) 的數據。研究人員表示，在他們審查的所有平台中，「Instagram 可能是對於俄羅斯網路水軍 (IRA) 來說最有效益的平台」。俄羅斯網路水軍指的是在這些平台上傳播假消息的公司，並且是俄羅斯總統普京的親密盟友。

報告中表示:「Instagram 是 IRA 影響力行動中的一個重要戰點，而臉書高管似乎在國會證詞中避免提及。」在主流媒體開始在推特和臉書上撰寫有關俄羅斯誤導行為的文章後，IRA 便轉移到 Instagram。 「我們的評估是 Instagram 可能會持續成為 IRA 關鍵的戰場。」

根據分析報告，2015 年至 2018 年期間的文章數據顯示，Instagram 內容的互動量為 1.87 億次，大幅超越臉書上的 7700 萬次和推特上的 7300 萬次。

臉書曾在一份聲明中表示，該公司已向立法機關提供了數千個廣告，並在防止選舉期間的資訊干預方面取得了進展。 推特則表示，公司在打擊對不肖人士操縱推文的方面也取得了重大進展，並已在 10 月份將發布了更多的數據以利進一步的研究和調查。

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