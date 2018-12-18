川普準備開展二輪美國農業援助 直接發放96億美元現金

12 月 17 日周一，美國總統川普表示，已經在籌備第二輪農業補助，維護農民利益。

今年 7 月，美國農業部宣布了對農民的經濟援助計劃，規模至高可達 120 億美元。川普周一提到的二輪補助，是 120 億美元援助計劃的一部分。

美國農業部公布的援助計劃細則顯示，計劃直接向農民發放共計 95.67 億美元的現金，包括杏仁、棉花、玉米、乳製品、豬肉、高粱、大豆、櫻桃和小麥生產商，這些行業在貿易摩擦中出口貿易受到重挫。農業部還計劃購買至多可達 12 億美元的商品，並將支出 2000 萬美元開拓更多出口市場。

「雖然貿易方面有積極的進展，美國農民仍然因海外國家不合理的貿易報復而蒙受損失。隨著我們邁入新的一年，這一補助將幫助解決短期的現金流問題。」美國農業部部長 Sonny Perdue 稱。

二輪援助本預計在 12 月 3 日推出，但據路透報導，白宮預算辦公室對更多農業援助的必要性有所懷疑，使得這一進程有所推遲。

下半年，美國與其他經濟體的貿易談判取得一定進展。9 月底，美加墨三國就更新北美自由貿易協定達成一致；中國商務部在 12 月 13 日的例行發布會上提到，農產品、能源、汽車等是中美雙方已達成共識的具體事項，具體細節將陸續公布。

不過，經濟援助並不能完全抵消出口萎縮造成的損失。「每蒲式耳一美分（的補助）甚至不能開始抵消玉米種植者的損失，」美國全國玉米種植協會（National Corn Growers Association）主席 Lynn Chrisp 在聲明中稱，「USDA（美國農業部）並沒有計入我們中許多農民正在面臨的現實。」

美國玉米生產者抱怨他們得到的補助遠少於大豆生產者。大豆生產者預計將獲得共計 73 億美元的補助，而玉米生產者只有 19.2 億美元。