美中貿易談判 川普：進展順利

加拿大應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕華為首席財務官孟晚舟，外界憂心，此事恐使美中貿易爭端加劇；不過，美國總統川普今 (7) 日於推特發文，稱兩國之間的貿易談判，進展順利。

孟晚舟目前被扣留在加拿大，週五舉行保釋聽證會，決定保釋，或將其引渡至美國。

市場擔憂，孟晚舟遭逮捕，恐使美中貿易爭端加劇，導致雙方談判更趨複雜。

但川普稍早於推特發文表示，美國與中國的貿易談判，進展順利 (very well)。

台北時間週五晚間 9 點 33 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，道瓊期指下跌 32.0 點 (0.13%)，標普 500 期指下跌 5.12 點 (0.19%)，那斯達克期指下跌 11.75 點 (0.17%)。

川普和中國國家主席習近平，於 G20 峰會期間，達成貿易戰停火 90 天的協議；但川普仍揚言，若雙方無法談出具體結果，他還是會提高中國輸美商品關稅。

川普曾言，他是個「關稅人」(Tariff Man)，若他國想掠奪美國財富，就得付錢，假如能和中國達成公平的貿易協議，「我很樂意簽署」。

川普認為，美中兩國，最終將談成協議，因為中國不希望增加關稅。