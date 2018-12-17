裕隆納智捷推全新U5 年銷售目標達2500台

裕隆 (2201) 旗下自主研發汽車品牌 Luxgen 納智捷今天發表全新 2019 年式 Luxgen U5，主打 70 萬價格級距國產車唯一搭配「全景式天窗」，納智捷主管指出，看好新車上市帶來銷售，預估年銷售目標將可達到 2500 台。納智捷指出，Luxgen U5 主打 70 萬價格級距國產車唯一搭配「全景式天窗」，除旗艦 Vogue + 版標配全景天窗外，其它車型（不含大屏幕版）在農曆年前，皆可以 2 萬元加購價升級天窗，另也推搭載 AR View + 行車 AR 影像系統出「智行版」就是要搶攻年底消費旺季。



納智捷指出，Luxgen U5 以第一步就是 SUV 的產品設定，上市以來受到不少車主肯定，無論是外型、高科技配備與安全性，都獲得車主的高度評價。尤其是雖身為小型 SUV，卻擁有不小的內部空間，再搭配超大天窗，都讓行車視野更為舒暢。此次新推出車款，車價自大屏幕版 65.9 萬元起，至旗艦 Vogue + 版 79.9 萬元不等。



納智捷表示，U5 全景天窗使用厚度約 5mm 的鋼化玻璃，可以抵禦 2000N（相當於 200 公斤）的衝擊力，強度超過一般鋼板車頂，為展現 U5 全景天窗版的車體剛性以及天窗大視野，今日也特別邀請 2017 台北世大運中華體操隊隊長徐秉謙到場，搭配 U5





