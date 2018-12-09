女籃國手成裕隆接班人 陳莉蓮能扛起25萬名股東的期待？

撰文／萬年生

台灣汽車品牌的造夢者、裕隆集團董事長嚴凱泰驟然病逝，妻子陳莉蓮接任裕隆集團執行長，「她，不是打籃球的？能帶領裕隆集團向前行嗎？」這個大問號，恐怕是裕隆集團逾 25 萬名股東最想問、最關心的議題。

2018 年 12 月 3 日，裕隆集團董事長嚴凱泰辭世，享年 54 歲，集團聲明稿指出，未來將在執行長「嚴陳莉蓮」的領導下，按既定方向及軌道運作，集團及各公司營運不受任何影響。12 月 4 日，裕隆召開臨時董事會，選出嚴陳莉蓮擔任董事長，完成接班動作。

持有集團多數股權 經營權穩定

無內部派系、亦無市場派覬覦

嚴家在裕隆集團以台元紡織控有裕隆、中華汽車兩大上市公司，且加計家族與投資公司持股，可控制持股超過三成。其他子公司股權也相對穩定，既無內部派系、也無外部大股東或市場派挾股權爭奪經營權的問題。

嚴凱泰曾對友人說，「其實我覺得沒有兄弟也是有它的好處。」比起台灣許多家族接班時所面臨的兄弟分家問題，身為裕隆集團唯一的接班人，嚴凱泰的責任是無所遁藏的「相對清楚」。

如今，這個沉重擔子，陳莉蓮接下了。

冠夫姓，是一種宣示，對外有穩定軍心、宣示正統的象徵意味。

嚴家的事業，由嚴家遺孀來接，這是陳莉蓮變成嚴陳莉蓮的原因；接下執行長一職，更意味著，嚴陳莉蓮不會只想當虛位執行長。

必須站到幕前的安靜董事

「也許沒包袱，反而更可以做一些事」

陳莉蓮早自一九九八年就是裕隆、中華汽車的董事，之後又陸續參與裕融、文生開發等董事會。她一直是安靜的董事，不太表達意見，帶著一雙兒女出現在剪綵、尾牙，跟前盯後的畫面，是她給人的一貫印象。

同屬家族事業，也幫裕隆生產汽車塑件的東陽副董事長吳永茂認為，裕隆是老牌公司，經營運作已制度化，加上「嚴家是最大股東，沒有股東鬥爭問題，也沒有複雜的派系」，只要循著制度整合，應該不會出什麼大問題，「也許她沒包袱，反而更可以做一些事。」

嘉裕西服前總經理江育誠對陳莉蓮也信心十足，「她可以 handle。」他曾擔任過裕隆籃球領隊，與陳莉蓮一起管理籃球隊。他描述，陳莉蓮擔任中華職籃董事長，旗下管理五、六個球隊，領導管理風格雖不強悍，但治軍嚴謹、重規矩，「情理法的排序，莉蓮理先行，嚴董則是情走最前面。」重要的是，陳莉蓮特質是深思熟慮，「總是經過思考，再把話講出來。」

不僅如此，江育誠認為，陳莉蓮能從田徑選手變成籃球員，而且是傑出的女籃國手，「你就把她想成 Curry（美國 NBA 球星），那麼矮，面對狀況，一定要有突出的地方，努力的程度就跟 Curry 一樣，帶著不服輸的鬥志。」

攤開納智捷枱面上的相關企業損益數字，加總杭州東風裕隆、東風裕隆銷售、納智捷（台北、杭州）和華創四家公司，去年共認列虧損 65.4 億元。這個數字，等於吃掉集團四家上市公司同時期稅後淨利的 4 成以上。但熟悉內部運作的人士表示，長期累積的虧損與投入的心力，何止是這個數字的數倍。吳永茂以中國哈飛汽車為例，當年雖開發兩個原型車，推出四款轎車，最後卻黯然收場，他曾問過當時操盤的負責人，燒了多少資金，答案很驚人：「兩百億元人民幣」，換算下來是新台幣近千億元的投資最後付諸流水，對納智捷不啻是一記警鐘。

來源：《今周刊》 1146 期

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