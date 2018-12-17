南亞科第二階段庫藏股 執行率超過17%

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 董事會 11 月中旬時通過，將分兩階段買回庫藏股共 12 萬張，第一階段 2 萬張庫藏股已執行完成，公司今 (17) 日公告，第二階段目前共買回 17349 張股票，庫藏股執行率約 17.35%。目前尚有逾 8.2 萬張待買回。

南亞科董事會通過買回庫藏股，將分兩階段買回，第一階段為 11/13 至 11/28，預計買回 2 萬張股票，用於轉讓股份予員工；第二階段則為 11/29 至明年 1/11，預計買回 10 萬張，以維護公司信用與股東權益。兩階段買回價格均為每股 38 元至 79 元間，買回股份共占已發行股份總數的 3.86%。

南亞科第一階段的庫藏股，已於 11 月 28 日執行完畢，共斥資約 11.47 億元，將 2 萬張股票全數買回，平均每股買回價格為 57.35 元。

至於第二階段的庫藏股，南亞科於 12 月 10 日公告買回 6410 張，總金額約 3.46 億元；12 月 13 日公告買回 4845 張，總金額約 2.6 億元；今日再公告買回 6094 張，總金額約 3.26 億元，目前共買回約 17349 張股票，庫藏股執行率約 17.35%，買回股份佔已發行股份總數的 0.56%。目前尚有逾 8.2 萬張待買回。