〈觀察〉嚴凱泰時代結束裕隆股價卻大漲？關鍵或在納智捷的未來

裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰 12 月 3 日因癌症驟逝，然而，裕隆 (2201-TW) 一周來股價大漲逾 1 成，多數說法是接班底定穩軍心，或是股價低於淨值太多所致，然而，裕隆股價從 2011 年 7 月創下的高點 78.7 元至本周的 20 元，可說是連跌超過 7 年，本周股價卻有買盤積極進場，揣測關鍵因素之一，在於納智捷的未來。

嚴凱泰正值壯年，因食道癌過世令各界相當震驚，隨後裕隆集團對外宣布，由其遺孀嚴陳莉蓮接任執行長一職，此為嚴陳莉蓮首次在公開文件上冠上夫姓，隔日裕隆董事會也通過由嚴陳莉蓮接任董事長。

事實上，嚴凱泰安排接班並非一朝一夕。

可以看到，去年裕隆股東會已開始安排嚴陳莉蓮見習，而在此之前，嚴凱泰早已對旗下各公司建立完善公司治理體制，總管理處也有制度化的決策和管理機制，長年以來集團下各子公司多有專業經理人，而嚴凱泰的重要左右手裕隆集團副執行長陳國榮，也時常代表其出席各重要場合。

或是有一種說法是，有投資人看好裕隆具備龐大資產，且股價淨值比過低具備投資價值，然而，早在第 3 季底，裕隆的每股淨值達 45.78 元，因此這似乎也不是太大的新聞。

那麼，裕隆投資價值在哪？有一說是，納智捷包袱太大，若能放棄將獲市場肯定。

從嚴陳莉蓮冠上夫姓，宣示接下執行長一職可見，她不僅僅只是作為一個大股東，而是要真正主導事業，然而，她未真正管理過裕隆事業，必須倚仗原有的重臣們，那麼，裕隆集團目前最大的「錢坑」納智捷，能否得到多數經理人繼續全力支持？

納智捷是嚴凱泰生前最大的挑戰，他曾強調，這是父母的遺願絕不收手，不過納智捷在中國遇到幾乎賣不出去的龐大壓力，而台灣市場過小，難以支撐自創品牌的發展，現階段台灣國產車甚至遭平價進口車步步進逼。

納智捷還能撐下去嗎？沒了嚴凱泰全力支持的納智捷，集團內部經理人、其他股東是否開始有不同的聲浪？

嚴陳莉蓮的聲明是，嚴凱泰未竟的使命，「我要帶領大家一起完成，我們一起加油！」，顯然她短時間內，絕對不會放棄納智捷。

嚴陳莉蓮一向為人稱道的是待人接物圓融，相當具親和力，更能和集團內的專業經理人交心，未來，她如何透過老臣們的協助來主導納智捷的發展，勢必關係著投資圈對裕隆未來的評價。