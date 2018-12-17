〈金管會立院備詢〉被動元件廠傳併購又破局 顧立雄：已移送檢調偵辦

今 (2018) 年上半年，被動元件廠頻頻併購，卻有些並未成案，但已造成股價大幅波動，立委吳秉叡今 (17) 日質詢此是不是假消息？金管會又要如何監控股市的「假訊息」？對此，今管會主委顧立雄表示，市場傳出的併購與被併購方，都必須以重訊說明，針對被動元件併購案，今年 6 月已移送一個案子給檢調偵辦中。

吳秉叡表示，網路時代，消息傳遞又快又廣，甚至有各種假訊息透過社群媒體或通訊平台快速流傳，卻難以找到出處，其中，若有不法人士或有心人士在股市散播假消息，藉此謀取暴利，金管會要如何處置與判讀真實性？

顧立雄表示，證交所及櫃買中心已成立「網際網路新聞資訊截取平台」、「網際網路部落格異常金融訊息監控平台」，利用網路大數據新技術進行文字探勘，來蒐集網路假訊息。

吳秉叡進一步指出，今年被動元件併購案頻傳，傳出發動併購與傳出被併購方股價，也因併購題材出現大幅波動，但到最後併購並沒有實現，這樣是不是屬於股市假消息？

顧立雄表示，這部分我們已經有進行蒐證，調查是否有心人士在放話炒股牟利，並在今年 6 月把資料移送給檢調單位進行偵辦中。

顧立雄強調，一旦偵測到疑似假消息，無論是被點名的併購或被併購公司都需要說明，並以重大訊息澄清，因此建議投資人要養成到公開觀測資訊站掌握訊息真假的習慣。此外，金管會也會蒐集相關事證，移送檢調偵辦，依證交法 155 條第 1 項第 6 款規定，若是意