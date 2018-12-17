蘋果供應商律師：高通純為轉移焦點 禁售令將不影響生產

據蘋果 4 家供應商 (富士康、和碩、緯創資通、仁寶) 代表律師—美國 Gibson Dunn 律師事務所合夥人 Ted Boutrous 表示，中國法院對蘋果下達的銷售禁令，並未影響四家供應商正常的生產，這是高通為接下來幾起訴訟審理，刻意轉移大家視線。

Boutrous 指出，高通接下來在美國將面臨 3 個重要的訴訟審理，他們最近一些列舉動是出於絕望，因為其商業模式已經快行不通。

在去年之前，蘋果會透過自己的供應商，向高通支付專利費。但在雙方智慧財產權訴訟開打後，蘋果供應商已經停止向高通繼續支付專利費。高通也在去年 5 月，將富士康等 4 家供應商告上法庭，並法庭申請初步禁令。

2017 年 7 月，蘋果 4 家供應商選擇反控高通，指責高通違反了反壟斷法，請求法院判定高通立即停止這樣的行為，並且索賠 90 億美元。

Boutrous 認為，高通利用在蜂窩技術方面早期的一些技術優勢，設計出了一套反競爭的機制，阻礙別人去和高通進行競爭，阻礙了創新。這是以消費者的利益為代價，對中國、美國都是不利的，對創新和消費者也是不利的。

Boutrous 說，在中國，蘋果供應商的員工達到 100 萬人，他們除了蘋果之外，還有很多其他客戶，高通這樣做極大的損害了供應商的利益，也損害了消費者的利益。

他表示，目前供應商依然可以繼續生產相關產品，不會受到影響。高通以禁令來損害供應商，這種行為是不會成功的，因為蘋果可以透過軟體更新來解決這個問題。

不過高通的見解並非如此。高通認為，禁令針對的是特定型號的手機，與其中搭載的 IOS 系統版本沒有關係，蘋果的升級並不能解決當前的問題。