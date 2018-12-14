蘋果：中國的禁售部分iPhone裁決 將迫使其與高通和解

《彭博社》報導，針對高通對蘋果提出的臨時禁令，中國福州法院週一裁決，禁止蘋果在中國部分地區出售某些特定型號的 iPhone，蘋果 (AAPL-US) 表示，這將迫使該公司與高通和解，並進入長期且痛苦的專利權之爭。



本週稍早，福州法院裁定蘋果侵犯了兩項高通專利，並發布禁令，禁止蘋果在中國銷售 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 型號手機。蘋果週一表示已向法院提出重新審議的請求。



蘋果在 10 日向中國法院提交的文件指出，法院的裁決，將迫使蘋果與高通達成和解，並導致所有的手機製造商重新陷入先前不合理的收費模式，須支付高額授權費，這些使手機下游市場出現無法彌補的損失。



蘋果沒有回覆彭博的評論請求，但蘋果沒有顯現出任何與高通和解的意圖。在蘋果呈交給中國法院的文件中，顯示蘋果對和中國經濟息息相關的特性。

蘋果補充道，這項禁令將使蘋果每天損失數百萬美元，同時影響中國政府和消費者，該公司指出，其為中國供應鏈和第三方軟體開發商創造了 500 萬個工作崗位。



此外，由於 iPhone 在中國的銷售預期將因此下滑，中國政府將因此項禁令而「遭受數十萬的稅收損失」，蘋果預計，該公司 2017 年在中國銷售約 5000 萬台 iPhone。



蘋果同時提出警告，此項禁令將傷害在中國的供應商和製造商如富士康。該公司在文件中表示，「蘋果和其他許多公司、消費者和政府將遭受無法挽回的傷害」。

高通已在中國和其他司法管轄區提起專利訴訟，要求禁止銷售 iPhone，以迫使蘋果進入談判。

蘋果 13 日股價上揚 1.09%，收於每股 179.95 美元。