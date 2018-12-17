18年來最慘澹！今年成立對沖基金數量創2000年來新低

曾經「意氣風發」的對沖基金已是深處寒冬，越來越多的人都不願意再踏入這個已沒有那麼多賺錢機會的行業。

近日，對沖基金研究公司（Hedge Fund Research Inc.）編制的數據顯示，截止今年第三季，全球僅有 450 家對沖基金成立，是 2000 年來的最低水平。

而目前，對沖基金和組合型基金的總規模也僅為 9760 隻，低於 2014 年的 10142 隻。雖然基金行業還不至於崩潰，但早已停止了增長。

另據 Eurekahedge 的一份報告，關閉的對沖基金數量已經連續第三年超過了新成立的基金數量。截至今年 12 月 3 日，共有 580 家基金決定關閉，而新成立的基金數量為 552 家。

對沖基金整個行業存在的基礎就是為投資者尋找 alpha，產生跑贏大盤的業績，因此即便是只獲得與基準一致的回報都是讓人失望的，然而許多對沖基金連基準都趕不上。

來自彭博社和德意志證券的數據顯示，過去四年間，多數對沖基金沒有產生任何 alpha，甚至 beta。

這也就導致許多基金經理被迫關閉了業務，對沖基金的傷亡名單已是越來越長……

根據彭博此前報導稱，在經歷了「特別具有挑戰性」的一年之後，Jabre Capital Partners SA 資產管理公司的創始人 Philippe Jabre 正將資金返還給投資者。而 4 月份的時候，這家資產管理公司還管理着約 12 億美元的資產，擁有 40 多名員工。

不僅如此，Ken Griffin 執掌的對沖基金 Citadel 上個月浮虧 3%，是 2016 年第一季以來最慘烈的表現。Izzy Englander 的基金 Millennium 同期虧了 2.8%，是其史上第三大虧損記錄。「美國版徐翔」Steve Cohen 創建的 Point72 更是虧了 5%，今年的收益快要損失殆盡了。Dmitry Balyasny 掌控的資管公司 Balyasny Asset Management 旗下的 Atlas 全球基金上個月虧了 3.9%，令其今年的虧損達到 5.3%。公司整體業績在 11 月下滑了 5.7%。

另外值得注意的是，在上周，流入貨幣市場共同基金的資金達到 810 億美元，是有記錄以來的最大一筆資金流入。與此同時，股票共同基金的流出額為 460 億美元，也是有史以來高位水平。

Instinent 交易業務負責人 Larry Weiss 表示，「現在是轉移到現金的時候了。很難說服任何人現在是把錢拿去投資的時機。」