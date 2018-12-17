Google砸十億美元 紐約打造新園區

Google 今 (17) 日宣布，將投資 10 億美元，於紐約曼哈頓打造新園區「Google Hudson Square」。

此舉估將擴大 Google 在紐約哈德遜河周邊的影響力，Google 目前在紐約擁有約 7000 名員工。

Google 表示，「Google Hudson Square」面積超過 170 萬平方英尺，將成為經營全球業務的主要辦公地點。

今年 3 月，Google 才以 24 億美元，收購了同樣位於紐約曼哈頓的商辦「雀兒喜市場」(Chelsea Market)。

上週五，Google 母公司 Alphabet 股價收跌 2.03%，至 1051.71 美元；今日美股盤前 (台北時間週一晚間 8 點 04 分)，Investing.com 報價顯示，Alphabet 股價下跌 0.06%，至 1051.05 美元。

週一美股盤前，Alphabet 股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

不只 Google，電商巨頭亞馬遜 (Amazon)11 月便宣布，將進駐紐約長島市，設立第二總部，並承諾提供 2 萬 5000 個平均薪資為 15 萬元的工作機會。

此外，蘋果 (Apple) 上週亦宣布，將斥資 10 億美元，於德州奧斯汀 (Austin) 興建新園區。

蘋果預估，新園區初期可容納 5000 名員工，之後將擴充至 1 萬 5000 人。

蘋果稱，計畫於未來 5 年，砸下 100 億美元，在美國增設數據中心。