〈中國禁售部分i鳳〉iPhone XS/XR 也難逃禁售？高通狂削蘋果再出招

《金融時報》週四 (13 日) 報導，高通狂削蘋果再出招，欲打盡所有蘋果手機在陸銷售。在高通贏得 iPhone 禁售令勝訴之後，高通與蘋果的摩擦再升級，該公司宣稱已向中國法院提交訴訟，希望禁售蘋果今年發布的三款新 iPhone 手機 ：iPhone XS /XS Max 和 iPhone XR。

週四 (13 日) 高通 (QCOM-US) 已向中國法院提交訴訟，希望禁售新款 iPhone 手機，試圖給蘋果 (AAPL-US) 施加額外的壓力，迫使蘋果製造商進行和解談判。

在週一 (10 日) 大陸福州市中級人民法院頒布部分 iPhone 禁售令後，高通取得重大突破，但蘋果仍不甩禁令，持續向中國市場銷售被禁 7 款 iPhone，包括從 2015 年上市的 iPhone 6s 到去年發表的 iPhone X。

蘋果稱，根據法院判決結果，蘋果只需升級軟體，即可以避免禁售。然而，高通相關人士否認該說法，表示禁令裁定針對的是產品本身，而非作業系統。

高通週三 (12 日) 立即向法院提交 iPhone 8 拆箱和出售的視訊證據，稱蘋果行為違反中國法院頒布的禁售令。

高通欲打盡所有蘋果手機在陸銷售，包括 9 月推出的新機種 iPhone XS (左) 與 iPhone X MAX。(圖：AFP)

高通公司專利訴訟代表、北京聯德律師事務所律師蔣洪義表示：「我們計劃使用相同的專利對三款新 iPhone 型號提起訴訟。」

蔣洪義稱：「在北京、青島和廣州法院正在受理涉及蘋果新款 iPhone XS /XS Max 和 iPhone XR 手機專利訴訟。」

這些訴訟將可能打擊蘋果在全球最大智慧型手機市場的聲譽和銷售，還將測試中國法院是否可以成為高通的盟友。

外媒從法律管道取得法院裁決的副本顯示，其中內容並未提及 iOS 的任何具體版本。

蘋果 2017 年 1 月開始首次向高通提起 10 億美元訴訟，蘋果稱高通濫用行動智慧財產權領域的主導地位，強制蘋果支付不公平的授權費用，高通因蘋果拒付權利金，決定將蘋果上下游全都告，雙方戰況迅速升級，世界各地的訴訟和反訴頻傳。

德國一家法院正在審理高通控訴蘋果侵犯其五項專利的官司，這些專利涉及 iOS 的 Spotlight 搜尋和電源管理功能。

大邦律師事務所律師 Yuan Yang 稱，蘋果可以通過向高通提供補償，並辯稱禁止手機銷售不符合公眾利益，對最終裁決提起上訴。

然而，海問律師事務所律師 He Wengang 表示：「通常法院發布禁令，他們會相信蘋果侵犯智慧財產權。所以我認為蘋果最終獲勝的機率渺茫。」

福州法院一般可透過要求蘋果商店停止銷售違規手機，強制執行這項禁售令。前高通律師羅賓遜 (Erick Robinson) 說，蘋果在中國面臨最高刑罰是刑事指控和監禁，但執法並不嚴格。

市場人士表示，如果蘋果繼續公然違反法院禁令，更大的擔憂可能是蘋果破壞與中國政府間的關係。

截稿前，蘋果沒有立即回應有關高通最新法律訴訟的評論請求。