聖誕購物季將至 美國零售股卻遭金融危機以來最大拋售

儘管聖誕季又一個購物高峰期降至，儘管美國 11 月零售銷售數據相當好，但美股零售股的好日子卻遠遠沒有到來。

近日，美股零售股遭遇了大面積的拋售，標普零售指數 ETF-SPDR（NYSE：XRT）在 12 月份已下跌近 10%，創 11 月「黑五」後的又一巨大跌幅。本季度以來該指數下跌 17%，回吐今年上半年的漲幅，當時，該指數的上漲源於美國強勁經濟數據和減稅效應的推動。

據金融時報報導，市場投資者認為零售行業正處在 2008 年以來最嚴重的下跌形勢之中，拋售情緒的爆發反映出市場對明年零售業業績的擔憂，該行業恐將遭遇風暴。

美國商務部上周五公布的 11 月零售品銷售數據顯示，美國當月消費支出上升至今年以來的最高水平。恰逢 12 月底聖誕購物季將至，部分投資者對此仍懷有樂觀的期待。然而，11 月感恩節購物季後零售指數的大幅下跌又不得不令市場對反彈的預期大打折扣。

究其原因，首先，在全球經濟增速疲軟的背景下，市場對消費情緒的預期並不高漲。

中國作為美國奢侈品銷售的一個重要市場，在上周五公布的 11 月零售數據中出現了消費增速下滑的趨勢。數據顯示，經濟放緩壓力下消費者對非必需奢侈品的需求有所下降。

同時，美國的經濟形勢也不容樂觀，此前強勁的經濟和川普政府減稅增支的政策推動了市場的消費熱情，然而隨著政策的作用效果正在慢慢消退，各大機構的普遍預期也顯示，美國經濟在 2019 年不會再重複今年的高增長。

另一方面，隨著原材料進口成本的提高和工人短缺帶來的工資成本上行壓力，美國零售業的利潤率受到嚴重影響，業績增長遇到困難。

此外，隨著網路購物平台越來越受歡迎，幾大線下零售商面臨來自線上零售商的競爭壓力。華爾街見聞曾提到，這一現象在 11 月份的「黑五」期間已經有所體現。線上消費額大幅增長的同時，幾大線下零售商的股價可能承壓。

在本輪消費降溫中，奢侈品、中間市場和廉價零售商都遭到了重創。

受全球奢侈品消費情緒萎靡和網路購物盛行的影響，蒂芙尼 11 月底公布的財報顯示業績不及預期，股價在本季度下跌 36%。好市多（Costco）、梅西百貨（Macy』s）、塔吉特（Target）等多元零售商股價均出現了不同程度的下跌。百思買（Best Buy）股價更是在本季度下跌 30%。

市場接下來可能對聖誕購物季對消費的提振稍作期待，但真正嚴峻的形勢還在明年，成本上升、減稅刺激消退、競爭壓力等不確定因素將在明年繼續影響美股零售股。

據金融時報援引道富環球投資管理公司首席策略師 Michael Arone 稱：「投資者更關注零售業的長期前景，以及更廣泛的結構變化趨勢，例如消費由線下到線上的轉移。」