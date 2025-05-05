〈台幣〉央行說重話了！暴力升值9.19角險守30字頭 仍寫逾2年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 18:05

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新台幣兌美元今 (5) 日持續上演史詩級升值，外資熱錢持續湧入，加上預期心理導致恐慌性賣匯，早盤一度升逾 1 元、最高觸及 29.59 元，午盤後升幅逐漸收斂，加上央行加以調節，將匯價打回 3 字頭，終場升值 9.19 角、以 30.145 元作收，台北及元太外匯市場成交值合計 33.87 億美元。

新台幣匯率上周五收在 31.064 元，升值 9.53 角或 3.07%，創下 1993 年有統計以來單日最大升幅紀錄，今日升值之路仍未停歇，盤中一樣暴升超過 1 元，終場升幅收斂，收在 30.145 元，為 2023 年 2 月 11 日以來新高。

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根據統計，5 月以來僅短短二個交易日，新台幣累計升值 1.872 元或 6.21%。央行總裁楊金龍今日下午出面喊話，呼籲市場評論人員不要臆測，影響國內匯市秩序跟穩定，波及實體經濟，其中，散播不實條文，會有一些罰則等。他強調，我國經濟成長率良好，今年第一季經濟成長率概估數 5.37%，優於美中星韓。

法人分析，除了國內出口商面臨龐大匯損壓力外，壽險公司也哀鴻遍野，4、5 月獲利蒙塵，恐使壽險公司從大型金控獲利的金雞母淪為重災區。