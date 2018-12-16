〈觀察〉經典端遊IP手遊化殺出血路 遊戲商獲利紛攀峰或轉盈

近來許多遊戲商紛紛推出代理或自製經典端遊 IP 轉手遊的「M 版」遊戲搶市，挾著端遊時代累積的龐大用戶基礎，在競爭激烈的遊戲市場，殺出一條血路。有的遊戲商營運成功攀峰，創下近年來或歷來單季獲利新高；有的則擺脫數季虧損，成功轉盈。顯見經典端遊手遊化，已逐漸成為遊戲商突破營運困境的最佳利器。

宇峻奧汀 (3546-TW) 以其《三國群英傳》經典端遊 IP 授權陸廠開發的手遊《三國群英傳 - 霸王之業》，於去年 10 月上市後，在中國與台灣市場表現均相當亮眼，推升去年第 4 季單季獲利季增逾 2 倍，更帶動第 4 季單季與全年 EPS 同寫 7 年新高。

接續在宇峻之後，橘子 (6180-TW) 去年 12 月推出代理手遊鉅作《天堂 M》，該款手遊在 2000 年的《天堂》端遊時代，就曾帶領橘子營運衝鋒，手遊上線後，果真挾著強大的 IP 優勢，讓橘子連連改寫單月營收、單季營收與獲利新猷，更長達半年佔據雙平台遊戲排行暢銷冠軍，與近來最多歷經 3 個月高峰就走下坡的手遊相比，表現相當驚人。

值得一提的是，橘子今年第 3 季受惠暑假旺季效應，加上行銷費用減少，毛利率獲提升，獲利與每股純益連續 3 季改寫新高，前 3 季每股稅後純益更達 8.59 元，已賺超過半個股本，且 11 月《天堂 M》改版再掀遊戲熱度，可望帶動其全年營收與獲利雙雙超越去年，法人更估橘子今年有機會賺超過 1 個股本。

智冠旗下中華網龍 (3083-TW) 所打造的經典端遊轉手遊之作《吞食天地 M》在 9 月上線後，表現大幅優於預期，帶動網龍 9 月營收翻倍成長達 8791.5 萬元，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。以手遊生命週期普遍為 3 個月來看，網龍原預期 11 月營收可能明顯下滑，卻反而優於預期，維持 9 月剛上線時的 8000 萬元規模。

網龍《吞食天地 M》的行銷費用已於第 3 季認列，且端遊轉手遊的行銷費用花費相對較少。法人指出，網龍今年上半年的 1982 萬元虧損額，可望靠 9 月單月獲利來彌補，而 10 月的獲利表現，也有機會與 7、8 月虧損額相抵銷，前 10 月已成功損平，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻，全年可望順利轉盈，中止連續 5 年虧損的營運頹勢。

除網龍擁轉盈題材外，傳奇 (4994-TW) 先前也將端遊 IP《拉普拉斯的神子》美術部分，授權中國遊戲商開發為手遊新作《風之國度》，並於第 3 季在中國推出，表現相當亮眼，曾寫下中國當地營收排行第五名的成績，12 月初在台灣推出後，更成功衝上 iOS 與 Android 排行榜前兩名，單月營收上看數億元，表現超乎預期。

法人認為，《風之國度》可望帶動傳奇 12 月單月轉盈，但由於 10 月與 11 月仍為虧損，加上該款手遊行銷費用落在第 4 季，預期明年第 1 季才可望單季轉盈，終結連 10 季虧損。

經典端遊 IP 轉為手遊推出，除因擁有先前開發端遊的經驗，改編為手遊的難度較低，製作成本上更具優勢外，更重要的是，能藉由該款 IP 在端遊時代的玩家群體，快速累積手遊用戶，且經典 IP 的核心玩法已為眾多玩家所知，遊戲商可減少在營運與行銷上的成本，可謂一舉數得。

隨著遊戲商嗅出經典端遊手遊化的商機，越來越多在類似模式下誕生的手遊將接續問世，不過，內容是否原汁原味還原、是否加入方便手遊操作的慣用玩法、是否長期維護遊戲與更新內容，都將是影響端遊時代老玩家，願不願意繼續買單新手遊的重要因素。