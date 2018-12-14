PIMCO：明年美國衰退機率創9年新高 全球經濟態勢將發生重大轉變

繼摩根大通之後，安聯資產管理旗下資管巨頭 PIMCO 也發出了有關美國可能陷入經濟衰退的警告。

PIMCO 經濟學家 Joachim Fels 和全球固定收益首席投資官 Andrew Balls 在周四的一份展望報告中寫道，美國經濟增長將放慢，美國經濟已經步入了擴張周期的後半段——這一點現在已經是華爾街的共識了——而且這種後周期時代會持續相當長一段時間。

他們認為，雖然其量化研究模型顯示，美國現在可能仍處於經濟擴張的中期，但未來一年可能步入後期甚至進入衰退：

未來 12 個月，美國爆發經濟衰退的機率已升至 30%，這是當前這輪長達九年的經濟擴張周期中的最高值。

他們同時強調：「這些模型現在只是閃現出橙黃色的警報而已，而不是紅色高危警告。」

關於可能陷入經濟衰退的原因則與以往有所不同：

與其說是傳統的宏觀經濟過熱或過度借貸，倒不如說是金融資產的貶值會導致下一次經濟衰退。

從「年增率增長」到「同步放緩」

展望 2019 年，PIMCO 提出了一個引人深思的觀點：美國經濟與其他國家經濟之間的鴻溝將收窄，明年全球經濟將出現同步放緩的局面——顯然，這與 2017 年罕見的全球同步增長顯著不同。

他們認為，全球經濟在這輪周期中的增長高峰期已經過去了。全球主要央行的支持性貨幣政策將繼續減少，而政治風險將開始隱約浮現。

PIMCO 表示，美國明年的經濟增長速度或將在 2%-2.5% 之間，明年下半年放緩至不到 2%。

對於中國經濟，PIMCO 預計，中國明年的經濟增速可能在 5.5% 至 6.5% 之間。政府可能採取節制的貨幣刺激政策，進一步放鬆對存准金的限制，而不是直接下調利率。同時，中國可能實施財政擴張政策，擴張幅度約占 GDP 的 1.5% 左右，主要舉措是減少企業和家庭的稅收負擔。

至於貨幣政策，與摩根士丹利一樣，PIMCO 也預計聯準會可能暫停升息，時間會在明年上半年。不過，隨著聯準會繼續縮表，貨幣緊縮政策仍將持續。

PIMCO 還補充了一點：

如果市場沒有得出結論，認為利率周期已經結束，下一步將下跌，那麼聯準會將很難向外界傳達出暫停升息的資訊。

正如此前時任主席柏南奇所做過的那樣，他曾經在導致市場波動的上一個利率周期中嘗試發出暫停升息的信號。

當英國央行等其他主要央行可能不會停止升息並持續收緊貨幣政策之時，聯準會自顧自地按下升息暫停鍵會變得愈發困難。

在這種推理下，PIMCO 認為，隨著美國經濟衰退的可能性隨著時間的推移而上升，聯準會在暫停升息之後恢復上調利率是相對不太可能的。

立場謹慎，建議持現

基於上述預期，PIMCO 對於流動性資產持相對謹慎的立場，建議投資者購買低風險的流動資產，或者接受整體投資組合擁抱更低的殖利率，持有現金，耐心等待未來的投資機會出現。這一點與摩根大通資管、高盛和摩根士丹利之前的建議基本一致。

和美銀美林、摩根士丹利等華爾街銀行一樣，PIMCO 也認為，明年資產價格的波動性將會加大。

儘管預計美國經濟將放慢，但 PIMCO 依然認為美國股市的表現將非常出色，因為上市公司會獲得更多利潤，周期性行業股票在美股中的比重也比以往要小。他們認為優質防禦性大藍籌將會有一些表現機會。

考慮到義大利麵臨的迫在眉睫的挑戰，以及歐元區在較長期內面臨一定經濟衰退的風險，PIMCO 對歐洲外圍國家主權債風險和企業債風險仍持謹慎態度。

PIMCO 對美元對 G10 貨幣的匯率前景持中性立場，對新興市場貨幣匯率持樂觀態度，並看多新興市場經濟體本幣債券。

至於大宗商品，PIMCO 對明年這類資產的表現持中性預期，相對來說小幅看好原油。雖然天然氣有著寒冷天氣和庫存創多年新低的良好基本面，但當前的價格水平對需求有著明顯的抑製作用，且產量正在飆升，如果寒冷天氣不再持續，則天然氣明年的價格上漲空間可能有限。