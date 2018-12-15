美股盤中─全球經濟成長減緩的擔憂加劇 道瓊大跌逾300點

美國股市週五中場大幅下跌，道瓊跌幅逾 300 點。中國與歐洲公布的經濟數據較預期疲弱，加重了全球經濟減緩的擔憂。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 304.96 點或 1.24% 至 24292.42。

Nasdaq 指數下跌 57.13 點或 0.84% 至 7013.21。

S&P 500 指數下跌 24.54 點或 0.94% 至 2626.00。

中國公布 11 月工業生產與零售銷售成長數據均低於預期。這是中國經濟減緩的最新訊號，而此時北京正試圖解決與美國進行的貿易戰問題。

中國疲弱的數據，使得週五的亞洲股市下跌。日經指數收低 2%，上海綜合指數亦下跌 1.5%。

歐洲股市亦下跌，IHS Markit 公司公布歐元區 12 月採購經理指數下降至 51.7，創四年低點。該公司並說，企業資金流入幾乎停頓，創造就業數量下降至二年低點，對業務的樂觀亦惡化。

週四，美國股市走勢震盪。道瓊小幅收高，S&P 500 與 Nasdaq 則小幅下跌。

本週初，美國股市上漲。美國與中國可望達成永久貿易協定，為利多。週五，中國宣布將暫停對美國汽車加徵關稅。中國亦證實將把美國汽車進口稅率由 40% 降至至 15%，為期 90 天。

但近來，貿易協商的不確定性，促使投資人謹慎。Lipper 公司發現，一週來，逾 460 億美元資金退出了美國股票共同基金與 ETF，創新高。

分析師說，2019 年即將來到，許多投資人非常謹慎。股市波動，使多數投資人兩頭虧損，充滿挫折感。

蘋果股價下跌 1.9%，著名分析師郭明錤調降 iPhone 交貨預估 20%，為利空。