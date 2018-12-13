2018年大清倉：全球股票估值處於五年來最低點

對於全球股市而言，2018 年無疑是一個糟糕的年頭。

《華爾街日報》報導，今年全球股市的跌勢已經超過了對公司盈利增長預期的放緩，使得全球股票估值處於 5 年來的最低點。

根據 FactSet 的全球股票指數，全球股票遠期本益比處於五年低位，較今年早些時候下跌超 16 倍。

一些藍籌股，比如日本本田汽車和美國計算機巨頭 Inter national Business Machines，本益比跌到了 10 年左右的低點。

從另一項指標，股價與自由現金流比來看，這一趨勢更加明顯。根據股價與自由現金流比，目前全球股市價值處於 2012 年初，歐元區主權債務危機仍在激增時以來的最低值。自由現金流是用來衡量一家公司在扣除經營費用和資本支出後的資金的指標。

分地區來看，今年股票估值縮水最厲害的國家和地區是中國和歐洲。根據 FactSet，十二個月以後，本益比跌幅最大的是中國和歐洲。

公司估值不僅僅反映公司的盈利狀況，也和宏觀金融環境有關。不斷上漲的債券殖利率使得投資者可以從風險較低的政府債券上獲得更高的回報，這讓股票對保守投資者的吸引力有所下降。

雖然今年股市下跌嚴重，但對於未來盈利增長的預期仍然穩固。FactSet 全球指數跟蹤的股票的每股收益預計在未來 12 個月內上漲約 15.9%，雖不及今年早些時候的上漲 25%，但遠高於過去五年的均值上漲 5.8%。

由於股市暴跌，也讓少數一些資產管理者看到了「抄底」的機會。相較於估值仍然較高的美股，亞洲和歐洲市場更被看好。

Brandes Investment Partners 的投資主管 Louis Lau 表示，他已增加了對中國銀行的持倉，如果亞洲股市再下跌 5% 至 10%，會讓他更加興奮。Invesco 的首席投資官 Nick Mustoe 表示，看好未來幾年歐洲、英國和亞洲市場的回報能力。

此前，華爾街見聞引用瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 的文章指出，年初截止目前，新興市場股市下跌 10%，中國暴跌 17%，歐洲也下滑 6%。在主要市場中，只有美國股市獲得正回報，年初迄今上漲 3%，但如果考慮到盈利增長 26% 的情況，美股估值也已大幅走低。

在 9 月底至 10 月底標普 500 指數下跌 9.9% 之後，Haefele 認為美股市場正在築底。牛市期間的回調往往能提供良好的入場機會，不過，要完美地「抄底」並非易事。Haefele 認為目前股市的估值較高，評級債券更具吸引力，特別是新興市場和歐洲。

而近期高盛、美銀美林和摩根大通都建議增配現金，不僅較股票更加安全，而且其風險調整回報率也高於股票。美銀美林指出，現金當前的殖利率高於 60% 的標普 500 企業，因此「現金現在很有競爭力，而且很有可能還將繼續增長」。

高盛也表示，目前投資者對美股過度超配，接近過去 30 年曆史的第 89 個百分位之高，而今年投資者對現金的持有隻有第 1 個百分位這麼低，是時候扭轉投資思路了。