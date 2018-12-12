上緯海能風電與台電簽電能購售契約 本季獲利可期

上緯投控 (3708-TW) 今 (12) 日宣布，旗下轉投資持股 25% 的海能風電公司，已與台電簽訂「風力發電離岸系統電能購售契約」，購售電期限自首次併聯日起 20 年，所簽訂的電能購售契約總裝置容量為 376MW(百萬瓦)，每年可供應約 38 萬戶家庭，此次簽訂電能購售契約後，依照與麥格理資本的股權出售協議，將可再認列部分收益，本季獲利表現可期。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於去年 4 月正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 20 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於 2019 年施工，同年底併聯發電。

海能風電 378MW 已獲經濟部離岸風電第一階段遴選核配，預計 2020 年完工，上緯董事會今年 6 月底通過出售海能國際投資公司股權予麥格理資本，按照簽署行政契約、電能購售契約、取得專案融資的時程與條件，分階段收取價款並認列收益，在雙方 8 月股權交割完成後，已有部分金額入帳。

目前上緯手中仍有海能 10 萬張持股，持股比例為 25%，先前已完成行政契約 (Administrative Agreement) 簽署，將於本季認列收益，而與台電的電能購售契約完成後，將可再認列部分收益，本季獲利表現相當可期。海能風電計畫自有資金規劃 3 成，其餘 7 成採專案融資方式，融資額逾 400 億元，預計明年第 2 季完成專案融資，目前進度順利。

海能風電在規劃階段就由光宇顧問公司、世曦工程顧問公司及中興工程等本土廠商，參與審批與陸域電力工程設計等工作，並與成功大學、海洋大學、台灣大學等大專院校合作進行風場環境調查與分析，且為培養離岸風電人才，海能風電與國立聯合大學今年共同開設「海能離岸風電專業學程」，未來將培訓苗栗當地漁民擔任鯨豚觀察員。