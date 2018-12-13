盤前財經大事搶先讀2018年12月13日

今日操盤前瞻

法說會：台硝、嘉里大榮、中航、宏觀

股臨會：蔚華科

增資股上市：聚亨

高通提交法院視訊證據 稱蘋果違反在陸部分 iPhone 禁售令

高通在週一 (10 日) 高通告贏蘋果侵犯其 2 項專利後，提出在陸禁售部分 iPhone 型號聲明，然而蘋果至今仍在大陸銷售 iPhone 所有型號的手機，故高通週三 (12 日) 提交視訊證據，稱蘋果違反在陸部分 iPhone 禁售令。目前高通正在等待中國法院是否會採取進一步的行動。閱讀全文...

聯電擬斥 274 億元 擴充晶圓廠產能

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW) 昨 (12) 日召開董事會，通過資本預算，預計投資 274.06 億元，將用來擴充 8、12 吋晶圓廠產能。聯電預計，擴充 8 吋廠產能，將以中國大陸和艦為主，預計擴充 1 萬片，另外也將針對生產產能去瓶頸化，強化生產效率。閱讀全文...

投資人注意! 12 月 22 日為台股最後一次週六獨家開市交易

投資人與券商注意了! 因應明 (2019) 年元旦，台灣證券交易所集中市場將在 2018 年 12 月 31 日 (星期一) 與 2019 年 1 月 1 日 (星期二) 休市兩天，並在 2018 年 12 月 22 日補上班日開市交易。閱讀全文...

〈遠傳拚 5G〉攜國內、外廠拓車聯網商機 5G 商轉初期資費傾向非吃到飽

遠傳 (4904-TW) 積極布局 5G，昨 (12) 日宣布攜手國內外大廠「遠傳 5G 先鋒隊」正式成軍，發展車聯網應用，明年起將拓展試驗範圍，而在未來 5G 商轉後的資費，總經理李彬認為，初期朝非吃到飽發展。閱讀全文...

梅伊挺過上任最大風暴 贏得黨內信任投票 英鎊創 11 月來最大單日漲幅

英國首相梅伊 (Theresa May) 台北時間週四 (13 日) 凌晨 2 時左右面臨「上任來最大風暴」，自家保守黨對梅伊的英國脫歐協議感到相當不滿，決議發起不信任案投票逼宮梅伊，最終梅伊以 3 票之差險勝，暫時保住保守黨魁與首相之位，但英國脫歐議題仍困難重重。閱讀全文...