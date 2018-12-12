〈雙12網購節來了〉博客來首度參與 富邦媒熱銷品項出爐

雙 12 購物節搭上年終購物需求，買氣相當熱絡，富邦媒 (8454-TW) 最新統計，今 (12) 日凌晨第 1 小時，momo 購物網流量較平日同時段成長 1 倍；而可留意到，統一超 (2912-TW) 旗下博客來今年是首度參加雙 12 一日限定活動，預計業績較平日成長 50%，為統一超第 4 季增添新成長動能。

富邦媒說明，上半日以 3C、家電和保健食品為熱銷前三大品類，銷售成長較平日多出 4-8 倍不等，又以 iPhone、任天堂 Switch、連鎖品牌餐券、SK-II 青春露和衛生紙等為搶購熱門商品。

統計至今日上午 10 點，momo 購物網業績已較平日同時段成長 5 倍，其中來自行動端的消費者達 60%，買氣仍持續飆升中。

博客來則表示，今日首度推出「雙 12」一日限定活動，全館結帳滿千再送 120 元 E-Coupon，並推薦「愛 ‧Sharing 年終禮物季」線上禮物展活動，搶攻聖誕、新年送禮商機。

博客來更端出一向受年輕客群高度喜愛的 MUJI 無印良品館，結帳再 9 折活動，預估今日可帶動全館業績較平日成長 50% 以上。

另外，富邦媒《雙 12 年終盛典晚會》將在晚上 9 點登場，今日首度公布入圍的十大年度最佳商品，包含 APPLE WATCH S4、白蘭超濃縮洗衣精、PHILIPS Sonicare Teenager 音波震動牙刷、OLAY 微磁導入面膜套組、KIPLING 系列包款、Philips Octopus 高效濾淨空氣清淨機、資生堂百優精純乳霜、西雅圖即品貝瑞斯塔無加糖二合一、法國 Staub 鑄鐵鍋和 OSIM 迷你天王按摩椅。