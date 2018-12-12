2019年東南亞新興市場有何風險？來聽聽外資怎麼說

《彭博社》報導，許多新興市場多頭人士認為，該市場最糟的情況可能已經結束，然而，放眼 2019 年，亞洲新興市場仍面臨一些國內風險，投資者需謹慎留意。
美中貿易戰將於明年初進入 90 日的休戰期，同一時間，美元強勢程度略為簡單，以及聯準會 (Fed) 態度稍微溫和，上述原因使新興市場獲得喘息機會。
摩根士丹利預計，隨著外部逆風因素緩解，新興市場資產將出現回升，但中國仍在貿易戰中面臨巨大風險，此外該國經濟增長正在減緩。
瑞士信貸的亞太區投資長 John Woods 認為，新興市場資產再歷經動盪一年後，現在看起來相當便宜。但並非所有人都認為新興市場將出現反彈，美國銀行的策略師 David Woo 表示，由於擔心市場波動，他此時還不會觸碰該市場資產。
以下是幾個新興亞洲國家 2019 年將面臨的風險：
印度
- 印度央行總裁 Urjit Patel 於 12 月 10 日辭職，使市場質疑該國央行的中立性，並加劇投資環境的不確定性，彭博經濟的 Abhishek Gupta 表示，印度央行可能會在下任總裁帶領下，轉向偏鴿派
- 至目前為止，盧比仍是亞洲表現最差的貨幣
- 大選將在 3 月或 4 月間進行，而本週的地方選舉，執政黨在重點地區落後，總理莫迪 (Narendra Modi) 尋求連任出現變數。
- 瑞士信貸的投資策略師 Suresh Tantia 表示，印度股市尚未進行政治風險定價，若聯合政府取代莫迪，將使目前的改革前景變得較不明朗
- 油價走低對印度則是好消息，因該國進口大量原油，政策制定者面臨壓力減少
印尼
- 印尼為東南亞最大的經濟體，該國鷹派的貨幣政策，使印尼盾走勢有所復甦，印尼盾一度在 10 月跌到超過 20 年的低點，當時美元兌印尼盾報 15238，目前已回升至 14600 左右水平
- 印尼訂於明年 4 月舉行總統大選，現任總統 Joko Widodo 將接受 Prabowo Subianto 的挑戰，但目前尚不清楚該競爭對手的經濟政策
- 印尼的全球經商環境便利排名 (Ease of Doing Business Rank) 跌至第 73，但該地區的其他國家的排名則有所攀升，該國必須設法持續吸引穩定的投資，以完成大量的基礎設施項目
菲律賓
- 菲律賓今年通膨飆升遠遠超出央行的目標區間，但近期出現一些緩解初步跡象，隨著油價下跌，通膨可能進一步放緩
- 政府必須展現控制米價的能力，該國通膨並不局限於油價與食品價格，扣除上述兩大分類的核心 CPI 亦有所攀升
- 菲律賓將在 2019 年 5 月舉行中期選舉，在這之前，可能會出現更多的結構性通膨
- 該國信貸增長速度快速，恐引發債務泡沫，摩根士丹利的 Deyi Tan 認為這是一個危險信號
泰國
- 泰國將於 2 月 24 日舉行大選，若政府轉換，許多政策可能會更改路徑，包括大規模的基礎設施項目
- 泰國穩健的經濟基本面，可能因農產品價格下跌而被削弱，該行業通常佔經濟增長超過 5%，政府官員正計劃為農民提供一些財政支持
- 泰國央行貨幣政策委員會委員 Somchai Jitsuchon 指出，高家庭債務使消費者承受壓力，家庭債務在第 2 季佔 GDP 的 77.5%
- 高額房貸受到政策制定者的關注，他們最近開始緊收貸款規範，以阻止債務危機發生
- 7 月 5 日普吉島外海發生觀光船難，導致超過 40 名中國遊客身亡，中國遊客數量因此減少約 1/5，當地旅遊業仍未完全恢復
- 印度、印尼與菲律賓今年都已升息，但泰國央行仍維持基準利率不變為 1.5%，該行將在 12 月 19 日召開會議，彭博經濟學家預測利率將維持在歷史低點