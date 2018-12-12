2019年東南亞新興市場有何風險？來聽聽外資怎麼說

《彭博社》報導，許多新興市場多頭人士認為，該市場最糟的情況可能已經結束，然而，放眼 2019 年，亞洲新興市場仍面臨一些國內風險，投資者需謹慎留意。

美中貿易戰將於明年初進入 90 日的休戰期，同一時間，美元強勢程度略為簡單，以及聯準會 (Fed) 態度稍微溫和，上述原因使新興市場獲得喘息機會。

摩根士丹利預計，隨著外部逆風因素緩解，新興市場資產將出現回升，但中國仍在貿易戰中面臨巨大風險，此外該國經濟增長正在減緩。

瑞士信貸的亞太區投資長 John Woods 認為，新興市場資產再歷經動盪一年後，現在看起來相當便宜。但並非所有人都認為新興市場將出現反彈，美國銀行的策略師 David Woo 表示，由於擔心市場波動，他此時還不會觸碰該市場資產。

經濟學家認為菲律賓增長前景較好

以下是幾個新興亞洲國家 2019 年將面臨的風險：

印度

印度央行總裁 Urjit Patel 於 12 月 10 日辭職，使市場質疑該國央行的中立性，並加劇投資環境的不確定性，彭博經濟的 Abhishek Gupta 表示，印度央行可能會在下任總裁帶領下，轉向偏鴿派 至目前為止，盧比仍是亞洲表現最差的貨幣 大選將在 3 月或 4 月間進行，而本週的地方選舉，執政黨在重點地區落後，總理莫迪 (Narendra Modi) 尋求連任出現變數。 瑞士信貸的投資策略師 Suresh Tantia 表示，印度股市尚未進行政治風險定價，若聯合政府取代莫迪，將使目前的改革前景變得較不明朗 油價走低對印度則是好消息，因該國進口大量原油，政策制定者面臨壓力減少

印尼

印尼為東南亞最大的經濟體，該國鷹派的貨幣政策，使印尼盾走勢有所復甦，印尼盾一度在 10 月跌到超過 20 年的低點，當時美元兌印尼盾報 15238，目前已回升至 14600 左右水平 印尼訂於明年 4 月舉行總統大選，現任總統 Joko Widodo 將接受 Prabowo Subianto 的挑戰，但目前尚不清楚該競爭對手的經濟政策 印尼的全球經商環境便利排名 (Ease of Doing Business Rank) 跌至第 73，但該地區的其他國家的排名則有所攀升，該國必須設法持續吸引穩定的投資，以完成大量的基礎設施項目

菲律賓

菲律賓今年通膨飆升遠遠超出央行的目標區間，但近期出現一些緩解初步跡象，隨著油價下跌，通膨可能進一步放緩 政府必須展現控制米價的能力，該國通膨並不局限於油價與食品價格，扣除上述兩大分類的核心 CPI 亦有所攀升 菲律賓將在 2019 年 5 月舉行中期選舉，在這之前，可能會出現更多的結構性通膨 該國信貸增長速度快速，恐引發債務泡沫，摩根士丹利的 Deyi Tan 認為這是一個危險信號

泰國