鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 15:10

《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 的 12 個成員國周五 (26 日) 舉行部長級線上會議，正式決定與菲律賓、阿拉伯聯合大公國及印尼展開預備性討論，象徵著集團向擴員邁出了關鍵一步。

CPTPP擴員進程加速 菲律賓、阿聯與印尼開啟預備性談判(圖:shutterstock)

這次會議由包括日本在內的成員國共同參與。預備性討論將涵蓋合規性審查，旨在確保申請國能滿足協定對於關稅消除等高標準規則的要求，以便順利啟動正式入會談判。

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成員國早在 2025 年 11 月的聲明中便確認這三國符合「奧克蘭原則 (Auckland Principles)」的擴員標準，預計正式談判最快將於 2026 年啟動。

在其他申請國進度方面，哥斯大黎加已於 2026 年 5 月完成加入談判，成員國重申將盡快完成其正式入會程序；同時，會議指示負責審查烏拉圭申請的工作小組加速進程。此外，成員國也表達了與歐盟就貿易和投資對話進行「建設性且具前瞻性」合作的興趣。

為了深化合作並維護貿易完整性，CPTPP 決定成立特別工作小組，專門處理原產地規則、海關管理及貿易便利化等議題，以降低規避規則及非法轉運等不公平貿易風險。

面對當前全球供應鏈受地緣政治動盪的影響，成員國重申支持自由、公平且基於規則的貿易體系。聯合聲明特別提到，歡迎美國與伊朗達成協議以重新開放荷姆茲海峽，並強調維持海運通道開放與航行自由對國際貿易與能源流動至關重要。