〈華為CFO被捕〉憂心中國報復 美國擬發布旅遊警示

華為財務長孟晚舟因違反美國對伊朗貿易制裁禁令於加拿大溫哥華遭到逮捕。據兩位消息人士指出，事件發生後，美國政府正考慮向前往中國的美國公民，包括企業高管，發出新的旅遊警告。

據知情人士透露，美國國務院可能發布一項旅遊警示，警告美國公民中國政府可能會因為拘留華為財務長孟晚舟的事件而進行報復。

孟晚舟在溫哥華於 12 月 1 日被捕，法庭文件指稱，美國控訴孟晚舟誤導多家跨國銀行，利用華為子公司星通在伊朗經營公司，使多家銀行面臨違反美國貿易制裁並面臨懲處的風險。孟晚舟於 11 日在加拿大以加幣 1000 萬元 (約新台幣 2.3 億元) 獲得保釋，其中加幣 700 萬元由現金支付，同時孟晚舟必須配戴電子腳鐐受到監控。

根據 1 月 22 日發布的最新一份報告中，美國國務院敦促美國公民應「加強對中國的警惕」，原因是「當地法律的任意執行和對雙重美籍華人的特殊限制」。報告指出，中國當局有能力阻止外國人離開中國，並發布離境禁令，迫使他們解決商業糾紛，進入法院調解或協助政府調查。

針對美國是否將因華為案件對商業人士前往中國發出警告，美國國務院發言人 Robert Palladino 重申表示:「美國公民在中國旅遊和居住都有可能被任意審訊和拘留。」國務院可能因此為中國發布新的旅遊指南。Palladino 也表示，美國對於加拿大公民被關押在中國感到憂心，並將敦促北京「終止一切形式的任意拘留」。

孟晚舟的逮捕事件令市場陷入憂慮，在各國尋求談判以解決貿易爭端的情形下，該事件恐將加劇美國與中國之間的緊張關係。