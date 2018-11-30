2019美元軟 渣打：新興市場漸復甦

2018 年，新興市場受貿易緊張局勢升溫、美元走強、油價不穩、利率上升等因素影響，整體表現不盡理想；不過，渣打銀行研判，2019 年，新興市場可望逐漸邁向復甦，美元則將走軟。

今年以來，MSCI 新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)，累計下跌約 16%。

然而，上述情況，極可能於明年翻轉；渣打銀行全球宏觀策略主管 Eric Robertson 週五接受 CNBC 採訪時表示，「聯準會 (Fed) 升息、油價上漲，許多對新興市場造成困擾的外部因素，已漸趨穩定。」

Robertson 指出，貿易情勢依舊嚴峻，美中關係造成的風險仍在，「但我們抱持審慎樂觀態度」。

Robertson 預估，2019 年，美元將走軟，美債殖利率會下滑，貨幣市場的波動，應可趨於穩定。

Robertson 認為，新興市場未必能大舉復甦，但將出現「不錯的機會」。

摩根士丹利本週發布的報告指出，2019 年，MSCI 新興市場指數，可望較當前水準上漲 8%。

摩根士丹利報告將新興市場股票評級，從「減持」升至「增持」，美股則被調降至「減持」。

摩根士丹利研判，2019 年，新興市場經濟將穩定成長；美國景氣擴張，則會呈現趨緩。