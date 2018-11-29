資金流向新興市場？大摩：美元明年起貶 一路貶至2020

摩根士丹利表示，美元明年起將開始貶值到 2020 年，但背後原因不只因為 Fed 停止升息。

摩根士丹利外匯策略全球負責人 Hans Redeker 表示，由於美國經濟成長明年預計放緩，市場廣泛認為 Fed 明年中期將會停止升息，這將會讓美元貶值，但更重要的原因是，例如歐洲、日本和中國等大型經濟體對全球金融市場的投資減少，所以對美元的需求會下降。

這有重大影響，因為美國目前揹負財政赤字和經常帳赤字，需要買家來購買其債券。(一國政府的總支出超過總收入，就會發生財政赤字。一國進口總額大於出口總額時，就會發生經常帳赤字）

Redeker 週四表示，「你創造債務出來，就需要找到人買下，這意味你得設法取得全球可用資本，但目前全球可用資本正急遽下降。」因此，可用來支撐美國赤字的資金將會減少。

今年美國債券殖利率提高 (部分原因是 Fed 升息) 以及經濟成長改善，吸引投資者將資金投至美國，進而推升美元的市場需求，所以美元今年大多時間走漲。

今年迄今 ICE 美元指數走勢

今年迄今，ICE 美元指數上升了約莫 4.9%。然而，根據摩根士丹利 11 月發布的《全球外匯展望》，該行預期美元指數將自目前約莫 97 點水準下降，至明年第四季時下降到 85 的水準，2020 年底更見指數降至 81。

Redeker 指出，美元今年因大量外資流入而走強，但一旦投資者找到其他收益率更高的項目時，資金就有外流的風險，現在就是如此，因為一些新興市場開始呈現比美國好的收益。

摩根士丹利本週稍早調升新興市場股票評級，自「減持」調升為「增持」，並調降美股評級至「減持」。同時，該行也秉持同樣立場，預估明年新興經濟體將穩定成長，有別於美國成長放緩。