馬克宏再度妥協！法國公債遭拋售 義大利樂了

為平息愈演愈烈的「黃背心」騷亂，法國總統馬克宏一再妥協，在底層民眾獲得更多利益的同時，市場對法國財政狀況也愈發擔憂。

繼上周宣布暫停上調汽油稅之後，當地時間本周一馬克宏再度拿出新舉措，承諾每月最低薪資標準將上調 100 歐元，加班工資不計稅也不需要計入社保基數，月收入低於 2000 歐元的退休金領取者取消稅收上調的計劃，同時鼓勵公司發放免稅的年終獎。

馬克宏在電視講話中表示：

一開始，人們是對稅收表達憤怒，總理隨後就取消了明年上調稅收的計劃。但是人們的憤怒還在加劇，我認為從很多方面來看這是合理的。

我可能給你們留下了漠不關心的印象，但是實際上我有其他優先任務要處理。

這一讓步立即引發市場波動，周二法國 10 年期公債殖利率跳漲 5 個基點至 0.756%。作為衡量法國市場風險情緒重要指標，法國與德國 10 年期公債利差也飆升至 2017 年 5 月以來新高。

德國布倫伯格銀行 (Berenberg) 經濟學家 Kallum Pickering 等人在周二發布的報告中指出，馬克宏的讓步是有代價的，最新舉措相當於 100 億歐元的支出，約等於法國 GDP 的 0.4%，再算上此前宣布取消燃油稅上調，這將導致 2019 年法國財政赤字從當前的 2.8% 升至 3.4%。

除此之外，報告還指出，法公債務對 GDP 的占比，也將因此升至 100% 上方。

法國總理 Edouard Philippe 也表達了同樣的擔憂，在馬克宏最新承諾做出之後，他表示這必將導致法國財政赤字狀況惡化。他提到：

這些措施將帶來與財政支出相關的後果，也意味著財政赤字要承受後果。我們都知道，這將會對 2019 年赤字狀況帶來影響。

Philippe 強調，法國政府會採取措施避免公共支出增長的加速，但是從目前的情況來看，對此並不樂觀。

在上述報告中，Pickering 等人同樣指出，除非法國財政收入出現明顯增長，否則赤字狀況惡化不可避免。而現在看來，增加收入的渠道很難找到。

這也勢必引發法國與歐盟之間的衝突，按照歐盟規定，成員國財政赤字的上限是 GDP 的 2%。在馬克宏最新計劃宣布後，歐盟委員會表示，將會在春季的例行評估中對此作出判斷。該委員會發言人 Margaritis Schinas 提到：

對於監控和評估成員國經濟狀況以及財政政策，我們有一套完善流程。

我們對法國的立場是明確的，對法國預算草案的意見近期也已經發布。

對於目前就預算問題與歐盟陷入爭執的義大利來說，這無疑是一個巨大把柄。義大利希望擴大財政支出，將 2019 年預算赤字設定為 GDP 的 2.4%，但遭到歐盟的反對。義大利副總理、五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 一再強調，如果按照歐盟的要求修改預算案，無異於經濟「自殺」。

彭博援引義大利 Luiss-Guido Carli 大學政府學院負責人 Giovanni Orsina 稱，馬克宏本來應該是力挺歐盟的表率，而如果他自己被裹挾着去挑戰歐盟的規定，那麼 Di Maio 等人一定會跳出來說歐盟的規定是錯誤的。

Pickering 等人在報告中也表示，法國的情況會導致義大利與歐盟當前的衝突進一步複雜化，不過他們同時也指出，二者還是有一定的區別：

根本的區別在於，法國是在減稅，同時在能夠推動經濟增長的供給側改革上進行支出。而義大利則是在完全相反的道路上增加支出。