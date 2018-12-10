「黃背心」騷亂重創經濟 法國央行下調經濟增長預期

「黃背心」運動上周末再度發酵後，法國經濟似乎也頂不住了。

據英國《金融時報》報導，法國央行——法蘭西銀行（Banque de France）將今年第第四季法國的 GDP 增長率從 0.4% 下調至 0.2%，這主要是受到「黃背心」運動的衝擊。

法國財政部長 Bruno Le Maire 曾表示，過去幾輪抗議示威活動是具有災難性的。不過周一在電台上節目時，Le Maire 表示，他目前還不會下調年度增長數據，預計今年法國經濟增長率將為 1.7%。

「黃背心」運動是法國過去 50 年來最嚴重的一場抗議示威運動，給法國經濟帶來了巨大的衝擊。

12 月 4 日，彭博社援引法國財長 Bruno Le Maire 表示，法國的酒店預訂下滑 25%，零售業尤其是中小型零售商更是經營慘澹，交通運輸流量明顯減少，汽車製造商雷諾、標誌和雪鐵龍訂單增長放緩。股市也如驚弓之鳥，相關行業的股票不同程度下挫。

法國政府表示，過去 4 個周末，法國的大型零售商收入下降了 15% 至 25%。上周五，法國零售商協會表示，該行業的損失已經高達 10 億歐元。

商業遊說團體 Medef 的負責人 Geoffroy Roux de Bezieux 在接受《巴黎人報》(Le Parisien) 採訪時表示，大規模的破壞行動對商業造成了極其負面的影響，運輸業和旅遊業的銷售額平均下降了 20% 至 30% 不等，實際上經濟已處於緊急狀態。

對於目前的亂局，雖然法國總統馬克宏基本上都是保持沉默，一直讓總理 Edouard Philippe 代為出面表態。但法國政府發言人 Benjamin Griveaux 在周日表示，總統將在當地時間 10 日晚 8 時（台北時間 11 日凌晨 3 時）發表全國電視講話，並稱屆時將有重大宣布。

據路透社報導，馬克宏還將在同日上午 10 時（台北時間 10 日下午 17 時）與工會、雇員組織及地區協會舉行會談。

英國《金融時報》稱，人們普遍預計，政府將宣布旨在提高低收入人群購買力的政策，試圖平息人們根深蒂固的憤怒情緒。馬克宏政府的多位部長也敦促他團結國家，其中一位部長呼籲要建立「新的社會契約」。

愛麗舍宮方面提到，馬克宏希望「在當下這個危急時刻，能讓所有政治、地區、經濟和社會力量都為了國家而匯聚起來，以便聆聽他們的心聲、他們的建議，目的是動員他們採取行動。」