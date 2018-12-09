「黃背心」最新進展：示威者不懼政府裝甲車圍城 高喊「馬克宏下台」

隨著法國「黃背心」運動進入第四個周末，昔日的「浪漫之都」也再度成為戰場。

12 月 8 日，為響應「第四幕行動」（Act 4），「黃背心」參與者們走上街頭，不僅高喊「總統馬克宏下台」，還與警察發生衝突，他們焚燒汽車、破壞商店和餐廳，警方則以催淚瓦斯、高壓水槍等回敬在香榭麗舍大道上示威的人。

法國內政部長 Mon Castaner 表示，本周六共有 12.5 萬人走上街頭封鎖了法國的街道和城鎮，光是在巴黎參與示威的人就超過了 1 萬人。

而政府方面，則是在巴黎部署了至少 8000 名防爆警察和憲兵，同時出動了 12 輛裝甲車，成為數十年來當局首度為平定群眾示威動用裝甲設備。

除此外，巴黎警方還在香榭麗舍大道、巴士底獄廣場等示威地點及火車站加強了盤查，以避免極端或暴力分子滲入。而其他城市的警察也在試圖阻止民眾登上前往巴黎的火車馳援。

法國警方宣布已經在全國範圍內逮捕超過 1000 人，並關押了超過 720 人。Castaner 在記者會上稱，形勢也得到控制，全國目前約有 120 名示威者和近 20 名警員受傷。

不過法國總理 Edouard Philippe 也提到，在部分城鎮，仍然存在暴亂。但當局已經啟動對話，並將繼續推進。而鑒於加征燃料稅會危害到法國的統一，取消加征燃料稅是值得的。

其實，往年的這個周末通常是聖誕節前法國最繁忙的購物周，但由於「黃背心」運動如滾雪球般愈演愈烈，部分地鐵站、商店、博物館因擔心被波及已宣布暫時關閉。

香榭麗舍大道的商家提前用木板封住了玻璃窗戶，並清空了店內商品。埃菲爾鐵塔參觀協會也發布公告稱，因 12 月 8 日的示威活動無法保證遊客安全，決定暫時關閉鐵塔。多場球賽及演唱會也押後或取消，給市民及遊客造成了極大不便。

法國零售商聯盟在 7 日表示，自「黃背心」運動爆發以來，法國零售業已損失了 10 億歐元左右。法國財政部也在此前指出，光是抗議活動第一周的銷售額就較去年同期下滑了 35%。

「黃背心」運動始於上月 17 日，起初僅僅只是因民眾對政府上調燃油稅不滿而舉行的示威，但後來卻演變為了反對總統馬克宏的群眾運動。

本月 1 日，巴黎甚至爆發了數十年來最嚴重的暴動，有超過 200 輛車被縱火燒毀，著名景點凱旋門也慘遭示威者塗鴉破壞，讓馬克宏陷入了上任以來的最大危機。

《華盛頓郵報》認為，此次風波暴露馬克宏的政治地位以及法國政黨體制的脆弱性。馬克宏當選很大程度上是法國傳統政黨式微的結果。他的支持來自自己政黨，缺少草根大眾的支持。

從法國民眾的情緒來看，提升燃油價格是壓倒駱駝的最後一根稻草，此前人們對總統馬克宏的不滿已經在聚集：

改革從來對法國總統來說都是一個禁忌詞。大力提倡改革的總統幾乎沒有能夠全身而退的。但馬克宏對於民眾的反對表現出一副不會退讓、堅持到底的姿態，被視為驕傲自大。

來自巴黎郊區的抗議者 Sophie Tissier 就對英國《金融時報》提到，法國存在嚴重的民主危機，總統權力過大：

「我譴責暴力，但我理解暴力。 一些來自郊區的年輕人沒有其他方式來表達他們的憤怒。」

另一位住在首都南部的抗議者 Fabien Cosset 也表示，人們要求更多的錢，就這麼簡單，但馬克宏卻讓人們需要的所有東西都變得更加昂貴：「我甚至都買不起給我兒子的聖誕禮物。」

如今，「黃背心」運動還蔓延到了其他國家。近日比利時、荷蘭多個地方及伊拉克等地也出現了「黃背心」示威。比利時首都布魯塞部署了數百名警員在市中心及歐盟機構外戒備，以防止示威者衝撞。