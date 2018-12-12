深耕三年之後 摩根士丹利終於拿下Uber IPO超級大單

預計是明年全球最大 IPO——Uber （Uber）「名花有主」了；摩根士丹利「不屈不撓」的巨大投入終於有回報。

彭博社報導今天報導，估值高達 1200 億美元的打車應用 Uber，選擇摩根士丹利作為其明年 IPO 承銷商。高盛也可能在當中分得一杯羹。

按慣例，承銷商可以收取 IPO 發行所得總收益的 3%-5%，但特別大型的 IPO 項目也會下調收費比例。

報導稱，摩根士丹利之所以能下這單 IPO，可能是因為它幫助 Uber 承銷首批高收益債券和獲取高利率貸款，這對前者構成不小風險。

2016 年 7 月，Uber 完成了首次槓桿貸款，融資金額為 11.5 億美元。這是摩根士丹利為首的銀行團首次安排 Uber 試水垃圾債市場。但是這次嘗試並不順利，監管機構起初並不願意批准這筆交易，因為它違背金融危機之後制定的槓桿貸款指導方案的要求。

不過，摩根士丹利依舊「不屈不撓」。

今年 3 月，Uber 以公司史上第二高的殖利率，完成了貸款交易，獲得 15 億美元融資。而摩根士丹利充當了這次交易的顧問。

今年 10 月，Uber 通過銷售垃圾債券融資 20 億美元。在摩根士丹利推動下，Uber 通過銷售 8 年期、8% 利息的債券融資了 15 億美元，然後又通過銷售 5 年期、7.5% 利息的債券融資了 5 億美元。

如果摩根士丹利順利拿下這單 IPO，為 2019 年奠定了極佳的開局。根據彭博的數據，2018 年初至今美國交易所 IPO 項目中，高盛排名第一，共計 34 億美元交易；摩根士丹利緊隨其後，瑞信第三。

不過，2019 年要上市的科技巨頭不在少數，明年或將成為 IPO 創紀錄的一年，各大投行的爭奪才剛剛開始。除了 Uber 和 Lyft，Airbnb、Pinterest、Sack 以及數據挖掘公司 PalantirTechnologies Inc. 都曾表示，它們可能正在為即將到來的 IPO 做準備。

此前，據美國多家媒體報導，Uber 已於 12 月 5 日秘密提交 IPO 申請，準備於 2019 年第一季上市交易。同日，其競爭對手——Lyft（美國第二大網約車公司）也遞交 IPO 申請，啟動上市程序。

據 CNBC 報導稱，Lyft 計劃在 2019 年 3 月或 4 月上市，估值在 180 億美元到 300 億美元之間，負責 IPO 的機構為摩根大通、瑞士信貸以及傑富瑞。

秘密上市是指美國 2012 年通過的《喬布斯法案（Jobs Act）》中，允許年收入 10 億美元以下的公司秘密提交招股書，直到上市前一個月前後才公開。

Uber 目前還處在虧損之中，11 月 14 日公布的財報顯示，其第三季調整後的凈虧損為 9.39 億美元（約 65 億人民幣），交易金額達到了 127 億美元，營收為了 29.5 億美元，但其營收的年增率增長率在放緩。

Uber 正在快速拓寬其經營範圍，包括打造一家世界級的食品配送公司，建立物流業務，投資自動駕駛和電動自行車等等。