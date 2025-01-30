〈財報〉特斯拉Q4獲利營收均遜於預期 汽車營收大降8% 但盤後反彈漲逾4%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-30 08:17

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特斯拉 (TSLA-US) 周三 (29 日) 公布第四季獲利和營收均遜於分析師預期，致使盤後股價最初下跌，但隨後反彈。

特斯拉周三交易時間收低 2.26%，盤後股價已自最初跌勢中反彈，約上漲 4.15%，報每股 405.30 美元。

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第四季財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 查訪數據)

每股盈餘：調整後 73 美分 vs. 76 美分

營收：年增 2% 至 257.1 億美元 vs. 272.6 億美元

營業利益：年減 23% 至 16 億美元

純益：年減 71%，自去年同期的 79.3 億美元 (合每股 2.27 美元) 下降到 23.2 億美元 (合每股 66 美分)。

營業利益率：6.2%

能源生產和儲存營收：年增 113% 至 30.6 億美元

特斯拉的營收僅比去年同期的 251.7 億美元成長了 2%，其中汽車營收自去年同期的 215.6 億美元下降 8% 至 198 億美元，另外 6.92 億美元來自監管信貸。

特斯拉第四季營業利益年減 23% 至 16 億美元，該公司表示，Model 3、Y、S 和 X 系列的平均售價下降是營業利益下滑的主因。

特斯拉純益年降幅達 71%，係因去年純益內含 59 億美元的一次性非現金稅收優惠。

第四季營業利益率 6.2%，低於去年同期的 8.2% 和上一季的 10.8%。

特斯拉執行長馬斯克是川普競選活動的最大支持者，目前正在領導川普新成立的政府效率諮詢委員會。自去年 11 月川普獲勝以來，特斯拉股價大幅上漲，因為投資者押注馬斯克的影響力將帶來有利的政策並減少美政府對其公司的監督。

1 月初，特斯拉公佈第四季交車量為 495570 輛。全年交付量約為 180 萬輛，為首次年度交付量下滑。交車量與特斯拉報告的銷售量最接近，但在公司的股東溝通上並沒有明確定義。

另外，本季特斯拉能源業務表現遠好於其核心汽車業務。

削價競爭

到 2024 年底，特斯拉推出一系列折扣以去化庫存，並為北美買家提供特別折扣。在中國，特斯拉調降其熱門的 Model Y SUV 售價，接著又推出新版的 Model Y Juniper。

特斯拉在周三的股東大會上指出，「負擔能力仍然是客戶最關心的問題」，因此公司打算「審查每輛車銷售成本的各方面」，以利讓電動車售價更親民。

最近幾季，馬斯克頻頻要投資者別只專注於當前的核心業務，而應更專注於未來的自動駕駛和機器人技術。

去年 10 月特斯拉在「We, Robot」活動大會上展示了 Cyber​​cab 的早期原型機，激發粉絲們的熱情，但目前特斯拉仍然沒有生產自動駕駛計程車，而是販售部分自動駕駛系統的高級版本，稱為「FSD」（全自動駕駛監督的縮寫）。

與此同時，谷歌 (GOOGL-US) 旗下的自動駕駛車部門 Waymo 在美國部分市場持續推出自動駕駛計程車商業化服務，中國的文遠知行（WeRide）和小馬智行（Pony.ai）也在測試並商業運作無人駕駛叫車服務。

馬斯克在第四季法說會上表示，特斯拉將於 6 月在奧斯汀「推出無人監督的 FSD 付費服務」。

「我們在 Fremont 工廠的特斯拉汽車已實現了自動駕駛，而德州工廠很快也將跟上。」馬斯克說。

馬斯克承認，他對自動駕駛做出了重大的承諾和預測，但多年來尚未實現。這回他笑著說：「這次真的狼來了。是一頭你可以駕馭的狼，事實上是可以自己載著你的狼。」

特斯拉使用線上論壇 Say Technologies 徵求和選擇投資者的問題，以供高階主管在電話會議上回答。

截至周二，有關特斯拉自動駕駛汽車技術計畫的詢問已經超過 100 則。此外，許多股東也對馬斯克在白宮的義務以及他的政治和公開行為對公司的影響發問。

馬斯克最近發表了一些有關納粹大屠殺的笑話和手勢，引起批評，還在 2 月德國大選之前為德國極右翼反移民政黨 AfD 進行宣傳。