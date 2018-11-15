Uber收入增速大幅放緩 第三季虧損擴大至11億美元

對於希望明年上市的 Uber 來說，最新的財務數據並不是太好看。

Uber 周三公布的數據顯示，第三季營收 29.5 億美元，年增率增長 38%。這一增速不僅較第二季的 51% 大幅回落，也不到 2017 年全年增速 85% 的一半。

Uber 第三季虧損 10.7 億美元，較第二季擴大 20%。調整後凈虧損 9.39 億美元，較第二季的 6.8 億美元擴大 38%。

在其他數據方面，第三季交易額 127 億美元，年增率增長 34%，這一增速也較第二季的 41% 有所放緩；持有現金數量為 65.5 億美元，較第二季末的 73 億美元下滑。

第三季收入增速放緩，主要是受到 Uber 新業務的拖累，包括送餐服務 Uber Eats 以及共享單車和共享滑板車等。就在上個月，Uber 表示，Uber Eats 將會繼續大幅擴張，未來將覆蓋美國 70% 的人口。

Uber CFO Nelson Chai 在對財報的說明中表示，對於 Uber 這樣一家規模巨大和全球業務覆蓋廣闊的公司來說，其第三季增長相當強勁。他稱：

在我們期待着 IPO 之際，我們正在對橫跨我們平台的未來增長進行投資，包括食品、貨運、電動自行車以及滑板車，同時還包括對印度和中東等具有很高潛力的市場進行投資，從而持續加固領導地位。

Uber CEO Dara Khosrowshahi 曾公開表示，希望於 2019 年下半年上市，不過彭博援引知情人士稱，Khosrowshahi 私下對投資人表示，他力爭在 2019 年上半年上市。

對於一家即將上市的公司來說，收入的高增長基本上是「標配」。而從 Uber 最新公布的數據來看，彭博報導稱其中透露着不理想的信號。報導稱，在 2005 年底，亞馬遜的收入規模和現在的 Uber 相當，但那時亞馬遜已經實現 1.99 億美元利潤，而且當時的市值只有 Uber 目前 760 億美元估值的四分之一。