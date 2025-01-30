〈美股盤後〉Fed利率按兵不動 費半驚險收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-30 06:27

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聯準會 (Fed) 一如預期利率政策按兵不動，美股主指週三 (29 日) 多收黑，ASML 領漲之下，費半指數驚險收紅。

聯準會在 2025 年首次利率會議中決定，將聯邦資金利率維持在 4.25% 至 4.50% 不變。

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聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在最新聲明中指出，「通膨仍然偏高」。近幾個月來失業率穩定在低水平，勞動力市場狀況仍然穩固。聯準會主席鮑爾在週三記者會安撫道，該聲明僅是精簡對勞動力市場和通膨陳述，相關措辭並非為了發出訊號。

而針對 3 月降息前景，鮑爾表示無須操之過急。FOMC 政策利率顯著地高於中性利率，

鮑爾還指出，不會對川普 (先前要求立即降息) 予以回應，而且 (川普上任以來) 他還沒有與川普有過聯繫。

聯準會做出決定後不久，10 年期美債殖利率上升，然後回落至 4.56% 不變，2 年期美債殖利率走高 2 個基點至 4.23%。

川普週三猛烈抨擊聯準會主席鮑爾和央行，稱他們未能阻止通膨帶來的問題，並且在銀行監管方面做得很糟糕。

川普最早可能於本週六 (2 月 1 日) 對墨西哥、加拿大和中國徵收關稅。外媒週三引述消息人士報導，美方正考慮擴大對晶片出口限制，輝達為中國市場設計的特供晶片 H20 恐將停售。

美股週三 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 136.83 點，或 0.31%，收 44,713.52 點。

那斯達克指數下跌 101.26 點，或 0.51%，收 19,632.32 點。

S&P 500 指數下跌 28.39 點，或 0.47%，收 6,039.31 點。

費城半導體指數上漲 11.07 點，或 0.23%，收 4,918.10 點。

NYSE FANG + 指數下跌 136.69 點，或 0.99%，收 13,651.45 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊收黑，房地產與資訊科技跌幅均超 1%。通訊服務表現最佳 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.46%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.056%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.45%。

台股 ADR 幾乎全墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.03%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.64%。

企業新聞

市場現在正在冷靜地審視中國新創公司 DeepSeek 對 AI 支出和成本假設的挑戰。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上揚 0.72% 至每股 96.72 美元。阿里巴巴推出新的人工智慧模型 Qwen 2.5 ，號稱新 AI 模型可與 DeepSeek、OpenAI 和 Meta 的頂級產品相媲美。

微軟 (MSFT-US) 下滑 1.09% 至每股 442.33 美元。外傳微軟的安全研究人員在秋季發現，有與中國 AI 新創公司 DeepSeek 可能透過未經授權的方式，利用 OpenAI 的 API 竊取了大量資料。對此，OpenAI 暫時未有回應，OpenAI 最大金主兼主要雲端合作夥伴微軟亦拒絕置評。

在 DeepSeek AI 模型出現後，外傳川普政府官員已討論限制該公司向中國銷售晶片後，輝達 (NVDA-US) 週三重挫 4.03% 至每股 123.79 美元。摩根士丹利分析師週二將輝達目標價從 166.00 美元下調至 152.00 美元

ASML ADR (ASML-US) 強升 4.29% 至每股 712.65 美元。ASML 去年第四季訂單意外增加，再次提振了科技股，應用材料等同業也走升。

外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 一直與 SpaceX 和 T-Mobile 合作，將 Starlink 衛星連線整合到最新的 iPhone 軟體中，Globalstar (GSAT-US) 週三暴跌 17.80% 至每股 1.57 美元。蘋果收紅 0.46% 至每股 239.36 美元。

星巴克 (SBUX-US) 最新財報顯示其扭虧為盈正在進行中，該股週三飛升 8.14% 至每股 108.58 美元。

華爾街分析

信安資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah 表示，聯準會 (聲明) 對通膨的態度不太樂觀，這可能被解讀為鷹派舉動，導致股市下跌。

Evercore 分析師 Krishna Guha 稱，鮑爾記者會給人的感覺比聲明「明顯不那麼偏鷹」。

Jefferies 經濟學家 Tom Simons 表示，潛在關稅和財政政策存在太多不確定性，維持 (利率) 穩定看起來是謹慎之舉。