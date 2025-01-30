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〈蛇年產業景氣前瞻〉台廠搶攻光通訊升級商機 800G模組需求倍增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-30 09:10

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台廠搶攻光通訊升級商機 800G模組需求倍增。(圖：shutterstock)

全球光通訊傳輸正加速從 400G 邁向 800G 及 1.6T 升級，法人指出，相較 2024 年的 1000 萬套，2025 年全球 800G 光收發模組出貨量將達 1800 萬至 2000 萬套，台灣光通訊廠，包括聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 受到矚目。

市場研究指出，此波升級潮與過往不同。2021 至 2024 年間，雲端服務供應商對 400G 的需求分歧，部分業者選擇 200G 方案。然而在 AI 應用推動下，目前各大供應商一致朝向 800G 及 1.6T 規格邁進。


在技術布局方面，業者積極克服傳輸速度提升帶來的訊號衰減挑戰。法人看好矽光技術發展，預期將從 800G 世代開始加速滲透，2025 年有望達到最佳成本效益點。此外，資料中心間的超長距離傳輸及機櫃間 AOC 產品也逐步朝向 800G 升級。

另外，輝達也積極布局 CPO（光學共封裝）技術，目標實現 115.2T 的傳輸速度，市場傳出輝達將於今年第一季 GTC 大會發表新一代產品，並於 8 月放量。摩根士丹利預測，CPO 產業規模將從 2023 年的 800 萬美元，快速成長至 2030 年的 93 億美元，輝達的伺服器系統預計在 2027 年將占整體需求的四分之三。

對於產品布局，聯亞評估，由於第一代 1.6T 產品實際上是由兩組 800G 產品整合而成，預期今年市場主流仍將聚焦於 800G 在一般資料中心的應用，，資料中心相關產品營收占比今年將提升至四至五成。

聯鈞則受惠於美系客戶對 AOC（主動式光纖模組）的強勁需求，獲利表現亮眼。法人預期，AOC 將成為該公司今年主要成長動能，其中 800G 規格產品可望在下半年開始出貨。此外，聯鈞也積極布局 VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）與 EML（電吸收調變雷射器）驅動技術，並投入 CPO 解決方案開發，為未來營運奠定基礎。

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