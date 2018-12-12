跌勢不止 GE股價觸及金融危機期間低點

股價毫無止跌跡象，通用電氣（GE）昨日再創近十年來新低。

截至昨日收盤，GE 股價下跌 2.45% 至 6.76 美元，盤中一度跌至 6.66 美元，創 2009 年 3 月以來新低。6.66 美元不僅是金融危機期間 GE 股價低點，也和 1992 年 10 月 GE 股價相當。

今年 10 月，GE 出人意料地換掉了 CEO John Flannery，讓外部人士兼董事會成員 Larry Culp 接任，Culp 面臨着將 GE 這家擁有 126 年曆史的老牌企業拉出泥潭的重任。

本周一，GE 宣布此前曾負責 AIG 重組的 Paula Rosput Reynolds 加入其董事會，以幫助 Culp 讓 GE 重整旗鼓。

但投資者似乎並不買賬，周一當天，GE 股價下跌 1.14%，昨日再跌 2.45%，10 月以來累計跌幅達到 40%，年內跌幅達到 60%。

在十年前，這家歷史悠久的公司的管理還被全球視為圭臬，但短短一年間卻兩度換帥、出售資產、大力縮減資產負債表。

今年前 9 個月，即便將分紅被砍 95%，企業自由現金流仍為零。現金流和分紅的「消失」，讓 GE 股價估值受到巨大衝擊。再疊加被移除道瓊斯指數，導致大量追蹤指數的 ETF 和機構對 GE 大舉拋售。

這也讓投資者對 GE 的任何壞消息都出現驚弓之鳥般的反應，上月底，在研究機構 Gordon Haskett 發布看空報告後，GE 盤中跌幅一度超過 4%，股價直逼金融危機期間 6.66 美元的低位。

Haskett 當時給出的理由卻是，因海上石油和天然氣開採行業陷入困境，令直升機租賃的需求大幅下滑，從而導致直升機租賃行業供過於求，Waypoint Leasing 這家租賃公司因此破產。

而 2014 年 GE 以 18 億美元收購了 Milestone Aviation，這也是一家飛機和直升機租賃公司。假設收購以來 GE 未對 Milestone 的商譽進行減值處理，那麼在 GE 資本（GE Capital）截至今年第三季 9.84 億美元的商譽中，直升機業務的占比就高達 75%。

在 Waypoint Leasing 破產的背景下，直升機業務在 GE 資本中的占比又如此之高，這就引發 Inch 的警惕，因此給予 GE 等同於「賣出」的評級。